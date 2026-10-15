На семинаре в СОУНБ преподавателям помогут освоить современные методики работы с беспилотными аппаратами

22 октября в 10:30 в Самарской областной универсальной научной библиотеке состоится областной семинар по беспилотным авиационным системам. Преподаватели вузов, школ и профильных кружков научатся передовым подходам и практическим приёмам обучения в актуальной отрасли.

Эксперты Цифровой фабрики систем региональной авиации и беспилотных летательных аппаратов, а также Регионального центра трудовых ресурсов (ЦОПП) предложат участникам варианты развития сферы БАС в Самарской области. Беспилотные системы набирают всё большую популярность среди молодёжи, появляются новые профессии, которые требуют определённых навыков. Педагоги дополнительного образования узнают, как эффективно обучать воспитанников современной дисциплине.

На семинаре участники в том числе обсудят такие вопросы, как основы автономного полёта и соревнования с применением беспилотных систем, использование оборудования в лагерях дневного пребывания и государственная закупка. В общении с коллегами из Самарского детского технопарка «Кванториум – 63 регион» преподаватели смогут поделиться опытом, обменяться мнениями и полученными знаниями.

Организаторами областного семинара по БАС выступают Детский технопарк «Кванториум – 63 регион» (СП ГБОУ ДО СО СОЦДЮТТ) и Самарская областная универсальная научная библиотека. Событие проходит в рамках национального проекта «Беспилотные авиационные системы» и объединит всех, кто интересуется современными технологиями, инженерией и робототехникой.

О новых культурных событиях в СОУНБ можно узнать в сообществах библиотеки «ВКонтакте».

22 октября 2026 года в 10:30, отдел искусств Самарской областной универсальной научной библиотеки, пр. Ленина, д. 14а.

Вход свободный!

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