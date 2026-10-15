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Самарская область расширяет число участников федерального проекта «Производительность труда»

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К федеральному проекту «Производительность труда» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» присоединились АО «Самарское инновационное предприятие радиосистем» и ООО «Строд Сервис». 

Два предприятия реального сектора экономики Самарской области начнут внедрение бережливых технологий на своих производствах. К федеральному проекту «Производительность труда» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» присоединились АО «Самарское инновационное предприятие радиосистем» и ООО «Строд Сервис». 
АО «Самарское инновационное предприятие радиосистем» (АО «СИП РС») — дочернее и зависимое общество холдинга АО «Концерн «Автоматика» в составе Госкорпорации «Ростех». Предприятие занимается научными исследованиями и разработками в области естественных и технических наук, а также производством коммуникационного оборудования. Среди уникальных объектов, где используются разработки предприятия, — Останкинская телебашня с самой высотной в мире антенной круговой системой, шпиль высотного корпуса МГУ и ряд других.
ООО «Строд Сервис» — самарская компания, работающая на рынке с 2014 года. Предприятие производит металлические изделия для обустройства и обеспечения безопасности автомобильных дорог.
Обе компании в ближайшем будущем приступят к обучению рабочих групп методикам бережливого производства. После завершения обучения рабочие группы новых участников приступят к диагностике процессов. Эксперты Регионального центра компетенций (РЦК) помогут выявить потери и разработать план улучшений. Затем изменения внедрят на пилотных участках и тиражируют на всё производство.
Федеральный проект «Производительность труда» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» открыт для предприятий базовых несырьевых отраслей. Это обрабатывающие производства, строительство, транспорт и логистика, сельское хозяйство, торговля, а также сфера туризма и гостеприимства. Участие в проекте бесплатное.
Внедрение бережливого производства позволяет устранить лишние действия, ожидания и перемещения, благодаря чему то же количество сотрудников выпускает больше продукции за то же время. В результате компании без капитальных затрат повышают выработку на сотрудника, сокращают время производственных процессов и запасы незавершённого производства, укрепляя свои позиции на рынке.
В 2026 году уже 67% предприятий — участников проекта завершили внедрение бережливых технологий на пилотных участках и получили измеримый результат. Так, «Самарское Объединение Керамики» на потоке «Производство крупноформатной плитки» увеличило выработку на 27%. Годовой экономический эффект составил 191 млн рублей дополнительной выручки. Компания «Молочный край» из Красноярского района на потоке «Оптимизация процесса изготовления творога» добилась роста выработки на эталонном участке на 182%. Освобождено 62% полезного пространства, на 21% сократилось время работы участка.
В среднем по региону время производственных процессов после внедрения бережливых технологий сократилось на 33–34%, запасы незавершённого производства — на 36%, а выработка на сотрудника выросла на 37%.
«Бизнес региона видит реальную пользу от бережливых технологий. Это помогает без капитальных затрат наращивать выработку, сокращать издержки и укреплять позиции на рынке. Мы продолжим вовлекать новые предприятия из разных отраслей», — прокомментировал министр промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков.

Теги: Самара

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