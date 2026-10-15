Спортсмены сборной региона в числе призеров первенства России по прыжкам на батуте

В Сочи состоялось первенство России по прыжкам на батуте.
На федеральной территории Сириус завершилось первенство России по прыжкам на батуте, двойном мини-трампе и акробатической дорожке. В числе призеров - спортсмены сборной Самарской области.
9-10 лет
Владислав Малеев, индивидуальные прыжки на батуте - золото
Леон Григорян, прыжки на акробатической дорожке - серебро
Владислав Ткачёв, прыжки на двойном мини-трампе - бронза
Максим Поликарпов / Михаил Шипелов, синхронные прыжки на батуте - золото
Владислав Малеев / Владислав Ткачёв, синхронные прыжки на батуте - серебро
11-12 лет
Кирилл Быцко, прыжки на двойном мини-трампе - серебро
Кирилл Быцко / Артём Волков, синхронные прыжки на батуте - бронза
Мария Кудашова / Алина Шагарова, синхронные прыжки на батуте - бронза
15-16 лет
Ева Старостина, индивидуальные прыжки на батуте - бронза
Злата Семушкина / Кристина Старцева, синхронные прыжки на батуте - серебро
Фото: Федерация гимнастики России / минспорта СО