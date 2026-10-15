Спортсмены сборной региона в числе призеров первенства России по прыжкам на батуте

В Сочи состоялось первенство России по прыжкам на батуте.

На федеральной территории Сириус завершилось первенство России по прыжкам на батуте, двойном мини-трампе и акробатической дорожке. В числе призеров - спортсмены сборной Самарской области.

9-10 лет

Владислав Малеев, индивидуальные прыжки на батуте - золото

Леон Григорян, прыжки на акробатической дорожке - серебро

Владислав Ткачёв, прыжки на двойном мини-трампе - бронза

Максим Поликарпов / Михаил Шипелов, синхронные прыжки на батуте - золото

Владислав Малеев / Владислав Ткачёв, синхронные прыжки на батуте - серебро

11-12 лет

Кирилл Быцко, прыжки на двойном мини-трампе - серебро

Кирилл Быцко / Артём Волков, синхронные прыжки на батуте - бронза

Мария Кудашова / Алина Шагарова, синхронные прыжки на батуте - бронза

15-16 лет

Ева Старостина, индивидуальные прыжки на батуте - бронза

Злата Семушкина / Кристина Старцева, синхронные прыжки на батуте - серебро

Фото: Федерация гимнастики России / минспорта СО