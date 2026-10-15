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Самарский Губернский русский народный хор представит концертную программу "Волга вольная" в Чапаевске

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1 ноября Самарский Губернский русский народный хор представит концертную программу, в которой народная песня раскрывается во всём многообразии — от мощных хоровых произведений до тонких сольных номеров.

1 ноября Самарский Губернский русский народный хор представит концертную программу, в которой народная песня раскрывается во всём многообразии — от мощных хоровых произведений до тонких сольных номеров.

 В программе прозвучат редкие песни из этнографических архивов и новые аранжировки, соединяющие традиционное звучание с современным музыкальным языком.

 Дополнят программу новые сценические костюмы, созданные по мотивам традиционных нарядов Самарского края, и живое звучание ансамбля народных инструментов.

Приходите, чтобы увидеть, насколько многогранным, ярким и сильным может быть народное искусство!

Концерт пройдет 1 ноября во Дворце культуры им. В. И. Чапаева, г.о. Чапаевск.
 Вход свободный.

6+

Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Министерства культуры Самарской области, Агентства социокультурных технологий, Культурного центра «Добро»..

 

Фото:   минкульт СО

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