Самарский Губернский русский народный хор представит концертную программу "Волга вольная" в Чапаевске

1 ноября Самарский Губернский русский народный хор представит концертную программу, в которой народная песня раскрывается во всём многообразии — от мощных хоровых произведений до тонких сольных номеров.



В программе прозвучат редкие песни из этнографических архивов и новые аранжировки, соединяющие традиционное звучание с современным музыкальным языком.



Дополнят программу новые сценические костюмы, созданные по мотивам традиционных нарядов Самарского края, и живое звучание ансамбля народных инструментов.



Приходите, чтобы увидеть, насколько многогранным, ярким и сильным может быть народное искусство!



Концерт пройдет 1 ноября во Дворце культуры им. В. И. Чапаева, г.о. Чапаевск.

Вход свободный.

6+



Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Министерства культуры Самарской области, Агентства социокультурных технологий, Культурного центра «Добро»..

Фото: минкульт СО