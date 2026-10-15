Самарский Губернский русский народный хор представит концертную программу "Волга вольная" в Чапаевске

1 ноября Самарский Губернский русский народный хор представит концертную программу, в которой народная песня раскрывается во всём многообразии — от мощных хоровых произведений до тонких сольных номеров.
В программе прозвучат редкие песни из этнографических архивов и новые аранжировки, соединяющие традиционное звучание с современным музыкальным языком.
Дополнят программу новые сценические костюмы, созданные по мотивам традиционных нарядов Самарского края, и живое звучание ансамбля народных инструментов.
Приходите, чтобы увидеть, насколько многогранным, ярким и сильным может быть народное искусство!
Концерт пройдет 1 ноября во Дворце культуры им. В. И. Чапаева, г.о. Чапаевск.
Вход свободный.
6+
Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Министерства культуры Самарской области, Агентства социокультурных технологий, Культурного центра «Добро»..
Фото: минкульт СО