Что делать, если налоговое уведомление не получено

Налоговые уведомления владельцам объектов недвижимости и транспортных средств направляются налоговыми органами не позднее 30 дней до наступления срока уплаты налогов. Уведомления направляются через "Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» (Личный кабинет) или личный кабинет на портале Госуслуг тем, кто подключен к этим сервисам. Остальным налогоплательщикам – по почте заказными письмами. Обращаем внимание, что по общему правилу при наличии доступа к Личному кабинету дублирование налогового уведомления на бумаге заказными письмами не осуществляется.

Уведомления не направляются если:

● сумма к уплате не превышает 300 рублей. Они направляются раз в три года.

● физическое лицо, полностью освобождено от уплаты налогов при наличии соответствующих льгот.

Если до 1 ноября налоговое уведомление не получено, налогоплательщику целесообразно:

● обратиться с заявление в налоговый орган или МФЦ лично;

● направить информацию через Личный кабинет;

● воспользоваться интернет-сервисом ФНС России «Обратиться в ФНС России».

В обращении укажите свои данные, опишите ситуацию и попросите разобраться. К обращению можно приложить подтверждающие документы.

Важное правило: если вы владеете объектом налогообложения (недвижимостью, транспортом), но никогда не получали по нему уведомления и не заявляли льготу, по закону вы обязаны сами сообщить об этом в налоговую. Для этого предусмотрена специальная форма (утверждена приказом ФНС России № ЕД-7-21/1250@). Её можно подать лично, через МФЦ, почтой или электронно. К сообщению приложите копии документов, подтверждающих право на объект, сообщает пресс-служба УФНС России по Самарской области.



