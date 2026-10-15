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В Самарском политехе открыли мемориальную доску выдающемуся учёному 

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14 октября в первом корпусе Самарского политеха состоялось открытие памятной доски в честь доктора химических наук, профессора Михаила Левинтера (1916 - 1996).

14 октября в первом корпусе Самарского политеха (ул. Первомайская, 18) состоялось открытие памятной доски в честь доктора химических наук, профессора Михаила Левинтера (1916 - 1996). Крупный учёный, заведующий кафедрой «Химическая технология переработки нефти и газа» в Куйбышевском политехническом институте, основатель научной школы в области термических и каталитических процессов нефтепереработки, он внёс большой вклад в подготовку инженерных кадров для нефтеперерабатывающей отрасли страны. 
В 1970 году Михаил Левинтер организовал на кафедре отраслевую лабораторию Миннефтехимпрома СССР, где велись глубокие научные исследования, результаты которых были внедрены на нефтеперерабатывающих заводах в Куйбышеве, Новокуйбышевске, Уфе, Рязани и других городах.
Левинтер - заслуженный деятель науки и техники Российской Федерации, автор более 300 статей, учебных пособий, 45 авторских свидетельств. Под его руководством были защищены 40 кандидатских и две докторских диссертации. 
Мемориальную доску Михаилу Левинтеру создали специалисты центра литейных технологий Самарского политеха под руководством доктора технических наук Константина Никитина. При изготовлении барельефа учёного использовался метод литья по выплавляемым моделям. Текстовая часть доски была выполнена фрезеровкой искусственного камня с последующим декорированием под бронзу. Общий вес мемориального объекта составил почти 50 кг.
Открытие доски состоялось в рамках VI Всероссийской научной конференции «Переработка углеводородного сырья. Комплексные решения. (Левинтерские чтения)», которая сейчас проходит в Самаре.

 

Фото:   пресс-служба СамГТУ

 

Теги: Самара Университет

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