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Более 12 тысяч самарцев воспользовались Пушкинской картой с начала 2026 года

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Более 12 тысяч самарцев воспользовались Пушкинской картой с начала 2026 года

В Самаре подвели промежуточные итоги работы проекта «Пушкинская карта». С начала 2026 года его возможностями воспользовались более 12 тысяч жителей областной столицы. Больше всего, по данным Департамента культуры и молодежной политики администрации города, подростки и молодежь посещали театр для детей и молодежи «Мастерская» и театр «Камерная сцена». Среди музеев лидерами стали музей им. Эльдара Рязанова, музейно-выставочный центр «Самара Космическая» и Детская картинная галерея.

«Пять лет работы «Пушкинской карты» показали, что это не просто государственная программа, а новый формат общения молодежи с культурой. Здесь каждый находит что-то свое — от классических спектаклей, в числе которых постановки по произведениям школьной программы, до современных выставок. Выбор огромен, и, что особенно важно, он доступен каждому, – отметила заместитель главы города Самары Ольга Слесарева. – Приглашаю обладателей карты на наши события. А тем, кому в этом году исполнилось 14 лет, советую не откладывать оформление: впереди — самые интересные мероприятия сезона, и до конца года еще можно все успеть».

В октябре в городских театрах Самары доступно более 50 постановок по Пушкинской карте. Художественный театр «Витражи» показывает «Пиковую даму» (12+) и «Чайку», в театре «Самарская площадь» идут «Таня» (16+), «История 9 "Б"» (12+), «Три сестры» (16+), «Шут Балакирев» (16+) и другие спектакли, в «Камерной сцене» — «Метель» (16+), «Не все коту Масленица» (12+) и «Капитанская дочка» (12+). В театре для детей и молодежи «Мастерская» можно увидеть мюзиклы «Провинция» (12+) и «Хозяйка Жигулей» (6+), а также драмы «Двое в темноте» (16+), «Гроза» (12+) и «Географ» (18+).

В кинотеатрах Самары по Пушкинской карте можно посмотреть приключенческий фильм «Битва моторов» (12+), основанный на реальной истории о том, как в начале XX века российские инженеры бросили вызов европейскому автопрому. Показы идут в Центре российской кинематографии «Художественный» им. Т.А. Ивановой, в кинотеатрах New Cinema, «Киномакс-Самара», в мягком кинотеатре в ТЦ «Гудок», «Космопорте» и других.

Отметим, что с 25 октября по 8 ноября в рамках нацпроекта «Семья» состоится всероссийская акция «Веди родителей в музей, театр, концертный зал». Школьники и студенты смогут посетить мероприятия по «Пушкинской карте», а их родители — купить билеты на то же событие со скидкой. Размер скидки и перечень мероприятий каждое учреждение культуры определяет самостоятельно, в среднем скидка составляет от 10 до 50%.

Напомним, неиспользованные средства «Пушкинской карты» не переносятся на следующий год, а обнуляются 31 декабря. Обналичить деньги или потратить их на другие покупки нельзя — карта работает только для оплаты билетов на культурные мероприятия. Подробности и оформление — в приложении «Госуслуги. Культура».

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