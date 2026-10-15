В Жигулевске по иску прокуратуры суд обязал обеспечить ребенка-инвалида лекарствами

Прокуратура города Жигулевска Самарской области провела проверку по обращению о нарушении прав несовершеннолетнего ребенка-инвалида на лекарственное обеспечение.

Установлено, что медицинским учреждением несвоевременно оформлялись рецепты и не обеспечивалось предоставление ребенку необходимых медицинских препаратов. Прокуратура оперативно приняла все необходимые меры: внесла представление руководителю медицинского учреждения и в министерство здравоохранения Самарской области. Однако представление было отклонено, нарушения своевременно не устранены.

В связи с этим прокуратура обратилась в суд с исковым заявлением об обязании медицинского учреждения обеспечить ребенка лекарственными средствами, а также о взыскании компенсации морального вреда.

Суд удовлетворил исковые требования прокурора: на медицинское учреждение и министерство здравоохранения Самарской области возложена обязанность своевременно оформлять рецепты и обеспечивать несовершеннолетнего медицинскими препаратами, а также взыскана компенсация морального вреда.

Решение суда в законную силу не вступило. Прокуратура города держит на контроле исполнение судебного акта.