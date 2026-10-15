В Самаре полицейские помогли эвакуироваться жильцам дома, в одной из квартир которого началось задымление

Инспекторы ДПС, находившиеся на маршруте патрулирования в районе дома № 3 по улице Свободы в Самаре, обратили внимание на дым, поднимавшийся из окон 5-го этажа. Полицейские незамедлительно сообщили о случившемся в дежурную часть, обеспечили беспрепятственный проезд спецслужб и начали эвакуировать жильцов.

Сотрудники Госавтоинспекции обходили квартиры, стучались в двери и выводили людей из опасной зоны. Под их контролем из здания эвакуировались все жильцы, в том числе пожилые люди и дети.

Действуя решительно и слаженно, инспекторы не допустили распространения дыма и огня по подъезду: в квартире, откуда началось задымление, полицейские потушили коврик, на котором лежали окурки, задержали мужчину с признаками алкогольного опьянения и передали его сотрудникам следственно-оперативной группы, прибывшим на место происшествия для дальнейшего разбирательства.

После эвакуации никто из жильцов дома в медицинской помощи не нуждался.

Позже жители дома обратились с благодарственным письмом в адрес руководства ГУ МВД России по Самарской области со словами признательности сотрудникам Госавтоинспекции Управления МВД России по городу Самаре: «Благодаря своевременным и самоотверженным действиям сотрудников удалось не только предотвратить распространение огня, но и эвакуировать людей, оказавшихся в опасной зоне. Своим мужеством они спасли человеческие жизни и сохранили имущество… Мы ещё раз говорим огромное спасибо этим ребятам! Желаем им крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, благополучия и простого человеческого счастья. Берегите себя и свои семьи!», — говорится в письме.

«В их лице мы увидели не просто людей в форме, а настоящих героев, защитников, на которых можно положиться в самой страшной ситуации. Они — настоящий пример чести, долга и человечности», — подчеркнули авторы обращения.

Сотрудники органов внутренних дел Самарской области всегда готовы прийти на помощь.