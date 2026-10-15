53% самарцев уверены, что наличие чувства юмора является обязательным условием успеха в их профессии

В опросе SuperJob приняли участие представители экономически активного населения.



Сегодня 53% самарцев считают чувство юмора обязательным для успеха в своей профессии. 34% респондентов уверены, что умение шутить не дает особых преимуществ в карьерном росте.



Чем старше участники опроса, тем чаще они отмечают пользу юмора: среди горожан до 25 лет так думают 44%, среди тех, кто старше 45 лет, — уже 59%.



Зарабатывающие от 100 тысяч рублей чаще считают умение шутить обязательным (58%), чем те, кто получает меньше (48%). А граждане с высшим образованием — чаще (61%), чем те, у кого среднее профессиональное (50%).



Среди представителей распространенных профессиональных групп о том, что чувство юмора помогает продвигаться по карьерной лестнице, чаще говорили бармены и официанты (72%), менеджеры по продажам (70%) и по работе с клиентами (66%), а также воспитатели и учителя (по 63%), врачи и специалисты по управлению персоналом (по 60%). Реже это отмечали охранники и экономисты (по 41%), системные администраторы (43%) и программисты (44%).





Время проведения: 28 сентября — 9 октября 2026 года