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В Минобрнауки предложили ввести предоплату за первый семестр обучения в вузе

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В Минобрнауки предложили ввести предоплату за первый семестр обучения в вузе

Минобрнауки РФ 15 октября выступило с инициативой ввести обязательную предоплату за первый семестр для абитуриентов, поступающих на платные места в вузы. Как пояснили в пресс‑службе ведомства, мера призвана устранить ситуацию, при которой поступающие подписывают договоры сразу с несколькими университетами и тем самым занимают сразу несколько мест.

Сейчас правила приема не предусматривают оплату как обязательное условие для зачисления. Из‑за этого один абитуриент может оформить договоры с разными вузами и фактически «заблокировать» несколько платных мест — в результате другие поступающие лишаются шанса претендовать на эти позиции.

«Устанавливается обязательность при платном приеме оплаты обучения за первый семестр. Предоплата зафиксирует выбор поступающего и сделает платный конкурс более четким и справедливым для всех участников», — указано в сообщении министерства, которое приводит «РИА Новости».

Помимо этого, в Минобрнауки предложили расширить действующие правила: абитуриенты смогут оплачивать обучение за счет средств материнского капитала либо с помощью образовательного кредита.

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