В «РКС-Самара» тепло отметили свой главный праздник – день рождения самарского водопровода

«РКС-Самара» продолжает традиции водопроводно-канализационного хозяйства и каждый октябрь, 14-го числа, празднует день рождения самарского водопровода. Именно в этот день 140 лет назад состоялось торжественное мероприятие, в честь запуска первой водопроводной линии. На праздник собрался весь городской бомонд конца XIX века.

А 14 октября 2026 года в здании управления «РКС-Самара» собрались люди, которые сегодня дают городу чистую питьевую воду и отводят стоки миллионной Самары. Поздравить их приехали представители городской администрации, научного сообщества и ветераны отрасли.

От имени главы г.о. Самары Ивана Носкова сотрудников предприятия поприветствовал первый заместитель главы города Михаил Малыхин. Он отметил: «140 лет работы на благо города, 15 миллиардов инвестиций «РКС-Самара» в городское хозяйство – все это не просто цифры, это реальная работа, серьёзные улучшения жизни горожан. Необходимо отметить, что несмотря на ваш тяжелейший труд, круглосуточное выполнение заданий в любых условиях, вы никогда не отказывали в помощи, когда в ней нуждаются люди, на предприятие всегда можно положиться. Спасибо вам за это».

Михаил Малыхин вручил Благодарственные письма Главы г.о.Самары Ивана Носкова водителям «РКС-Самара» Сергею Одинцову и Юрию Андрееву, принимавшим активное участие в тушении пожара на складе «Валберис» после атаки БПЛА.

За значительный вклад в развитие отрасли Почётную грамоту III степени главы г.о.Самара вручили:

Зелих Екатерине Генриховне, начальнику сметно-договорного отдела управления капитального строительства и ремонта,

Благодарственные письма главы городского округа Самара вручили:

Краснову Александру Анатольевичу, инженеру базы подготовки производства, содержания зданий и оборудования цеха по эксплуатации водопроводных сетей №1,

Смирновой Марине Степановне, начальнику участка Советского района цеха по эксплуатации водопроводных сетей №2,

Смирновой Ольге Александровне, контролеру водопроводного хозяйства 3 разряда группы учета и контроля сбытового подразделения,

Фролову Сергею Александровичу, электромонтеру по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда участка по ремонту и обслуживанию электрооборудования насосно-фильтровальной станции №2.

Поздравляя коллектив с юбилеем, почётный гражданин Самары Владимир Василенко сказал: «Хорошо, что на предприятии сохраняются лучшие традиции, которые были заложены при Владимире Писареве и Владиславе Плятнере. Это было героическое время. Потом пришли десятилетия, когда предприятие рвали на части. Коллектив выжил, сохранился и возродил предприятие. Я поздравляю вас и весь город с большим праздником, с юбилеем».

Обращаясь к коллегам, главный управляющий директор Владимир Бирюков отметил, что наша цель помимо реализации инвестиционной программы, помимо ликвидации утечек и засоров, думать о том, в каком состоянии мы передадим предприятие будущим поколениям, какой вклад внесём в славную историю самарского водопровода. «Главная ценность – люди. Те, кто вводил в действие первые километры труб, кто развивал сеть в тяжелые годы войн и разрухи, выстоял, развивает предприятие сейчас и думает о будущем благополучии жителей и города. Кто продолжает давать городу чистую воду!»

В это же время на Городской водопроводной станции, там, где до сих пор работает шахта, из которой в 1886 году начали добывать воду, состоялся свой небольшой праздник. Руководитель ГВС Татьяна Первова поблагодарила коллектив станции за слаженную работу, а директор по качеству Юлия Егорова поздравила с праздником и подарила большой торт!

А ещё сотрудники ГВС решили не отставать от своих коллег из XIX века и на праздничном чаепитии попробовали пломбир с ананасом. Ведь именно это блюдо подавалось на десерт в Самаре в январе 1887 года на праздничном обеде в честь «соорудителей водопровода».