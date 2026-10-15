В Самарской области коллекторов оштрафовали на 1,8 миллиона рублей

Служба судебных приставов осуществляет контрольно-надзорную функцию за деятельностью профессиональных взыскателей с целью предотвращения и пресечения нарушений законодательства и прав граждан. С начала 2026 года в Службу судебных приставов поступило свыше 900 обращений, заявители сообщают о незаконных действиях представителей «коллекторских» агентств, кредитных и микрофинансовых организаций, занимающихся возвратом просроченной задолженности. Основными нарушениями являются: превышение установленного количества звонков и смс-сообщений должникам и третьим лицам без согласия; психологическое давление, введение в заблуждение должника, взаимодействие с третьими лицами (родственниками, друзьями, знакомыми, коллегами), осуществление звонков и направление сообщений с номеров телефонов, зарегистрированных на других лиц.

Каждое обращение пристально изучается и в случае выявления нарушений, профессиональные взыскатели привлекаются к административной ответственности. Всего с начала 2026 года в сотрудниками Главного управления по ст. 14.57 КоАП РФ «Нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности» назначен штраф на общую сумму в размере свыше 1,8 миллиона рублей.

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Самарской области в рамках деятельности по защите прав граждан, имеющих просроченную задолженность, от неправомерных действий лиц, занимающихся ее взысканием, принимает меры по выявлению правонарушений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» со стороны профессиональных коллекторских организаций, микрокредитных и кредитных организаций, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности.

Граждане, а также третьи лица, не имеющие денежных обязательств, столкнувшиеся с неправомерными действиями юридических лиц при возврате просроченной задолженности, могут обратиться в ГУФССП России по Самарской области через интернет-приемную на ведомственном сайте или направить письменное обращение по адресу: 443030, г. Самара, ул. Урицкого, д. 17.

К обращению необходимо приложить информацию, подтверждающую нарушение прав, а именно СМС-сообщения, детализацию звонков, аудиозаписи, а также иные материалы для привлечения правонарушителей к ответственности.