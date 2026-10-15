Количество станций зарядки телефонов в Самаре выросло на 20% за два года

По данным 2ГИС, за два года — с октября 2024 по октябрь 2026 — число станций зарядки телефонов в 16 крупнейших городах России выросло с 25 тыс. до 48 тыс. точек — на 92%. Заметнее всего число станций выросло в Челябинске — в 5,5 раза, до 1 222 точек, Красноярске — в 3,5 раза, до 780, и Екатеринбурге — в 2,9 раза, до 2 162 точек.

Количество станций зарядки телефонов в Самаре выросло на 20%.

На столицы приходится около двух третей всех станций зарядки телефонов в миллионниках — почти 43% из них сосредоточено в Москве (20 797 точек) и ещё 22% — в Санкт-Петербурге (10 430). В Санкт-Петербурге за два года станций стало больше почти вдвое — на 87%, в Москве их количество выросло на 72%.