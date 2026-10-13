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2,5 миллиона рублей взыскали судебные приставы за махинации с муниципальной недвижимостью в Самарской области

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2,5 миллиона рублей взыскали судебные приставы за махинации с муниципальной недвижимостью в Самарской области

Судебные приставы Специализированного отдела судебных приставов по Самарской области обеспечили фактическое исполнение решения суда о взыскании уголовного штрафа в размере 2 500 000 рублей.

Осужденной оказалась местный риелтор, выступившая организатором сложной коррупционной схемы. В ходе расследования было установлено, что фигурантка дела вступила в преступный сговор с должностными лицами Департамента управления имуществом городского округа Самара. Женщина не только передавала незаконное вознаграждение работникам департамента, но и полностью контролировала процедуру реализации объектов муниципальной недвижимости.

Под ее контролем обеспечивался стопроцентный выигрыш аффилированных лиц на торгах: процедура была полностью лишена конкурентной борьбы, а доступ независимых участников к аукциону намеренно ограничивался под формальными предлогами. Это позволяло беспрепятственно реализовывать государственные активы заранее определенному покупателю. При этом цена продажи занижалась на 50% от рыночной оценки. Разница между реальной стоимостью объекта и ценой сделки передавалась виновным лицам в качестве незаконного вознаграждения.

После вступления обвинительного приговора в законную силу исполнительный лист поступил на принудительное исполнение в Спецотдел ГМУ ФССП России.

Судебный пристав-исполнитель возбудил исполнительное производство и установил должнице срок для добровольной уплаты назначенного судом штрафа.

«В срок для добровольной оплаты должница решение суда не исполнила. Судебный пристав вынес постановление об ограничении права выезда за пределы РФ, наложил арест на автомобиль МИЦУБИСИЛАНСЕР принадлежащий должнице, а также вынес постановление о взыскании исполнительского сбора на сумму 175 тысяч рублей», — комментирует начальник спецотдела судебных приставов по Самарской области ГМУ ФССП России Ирина Амеличкина.

Принудительные меры, принятые судебным приставам, положительно повлияли на исполнение судебного решения, уголовный штраф, а также исполнительский сбор, оплачен должницей в полном объеме.

 

 

 

Теги: Судебные приставы

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