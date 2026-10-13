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Почти половина россиян готова отказаться от кафе и ресторанов ради путешествий

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Почти половина россиян готова отказаться от кафе и ресторанов ради путешествий

Почти половина россиян готова отказаться от кафе и ресторанов ради путешествия. При этом больше половины не хотят экономить на расположении жилья и впечатлениях от поездки. Соответствующее исследование SOKOLOV и OneTwoTrip 13 октября поступило в распоряжение «Известий».

Сократить повседневные расходы ради путешествия готовы 70% опрошенных: 38% будут экономить понемногу, а 32% — значительно. Ежемесячно 30% респондентов готовы откладывать 5–10 тыс. рублей, 25% — 10–30 тыс., а 13% ориентируются на свой доход. На накопление 32% отводят от трех до шести месяцев, а 22% — от двух до трех. Среди направлений популярны Азия (26%) и Европа (25%), а 34% выбирают поездки по нескольким странам.

Перед путешествием 49% сокращают расходы на кафе, рестораны и доставку еды, 47% — на развлечения, 42% готовы отказаться почти от всех необязательных трат. Еще 39% экономят на одежде и обуви, 37% — на гаджетах, 36% — на такси.

При планировании поездки 35% выбирают более дешевый отель, 32% готовы лететь в неудобное время, 31% — обходиться ручной кладью, а 28% — лететь с пересадками.

С начала 2026 года самыми дешевыми направлениями по стоимости отелей в России стали Туапсе, Череповец, Оренбург, Тольятти и Орел, а за рубежом — Энтеббе, Йоханнесбург, Дананг, Кута и Паттайя.

Уточняется, что во время путешествия 53% экономят на покупках, по 36% чаще пользуются общественным транспортом вместо такси и покупают меньше сувениров, а 23% готовят самостоятельно или реже ходят в рестораны. При этом 55% не хотят экономить на расположении жилья, 54% — на впечатлениях, а 37% — на еде и ресторанах. Если денег не хватает, 35% выбирают более дешевые отель и перелет, 34% продолжают копить, 23% сокращают продолжительность отдыха, а 7% готовы отказаться от поездки.

Теги: Опрос

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