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Нехватка квалификации, условия работы: какие главные причины отказа в трудоустройстве в Самарской области

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Нехватка квалификации, условия работы: какие главные причины отказа в трудоустройстве в Самарской области

Главной причиной несостоявшегося трудоустройства в Самарской области остается несоответствие кандидатов требованиям работодателей. На втором месте — условия работы. Как поменялись результаты за последние два года — в аналитике CRM-системы для рекрутинга Talantix и hh.ru.

По данным Talantix, наиболее распространенной причиной отказа при трудоустройстве в 2026 году в Самарской области является недостаток квалификации и навыков кандидатов — на этот фактор приходится 52,2% случаев. По сравнению с 2024 годом показатель вырос на 13,2 процентного пункта — с 39%, что говорит об усилении требований со стороны работодателей региона.

Остальные причины отказов встречаются заметно реже. Так, в 10,9% случаев препятствием к трудоустройству становятся условия работы, не устраивающие кандидата, включая график, место работы или формат занятости. По сравнению с 2024 годом данный показатель снизился с 12%.

«При этом заметно сократилась доля случаев, когда кандидат сам отказывается от продолжения трудоустройства из-за потери интереса к компании или вакансии: с 15% в 2024 году до 5,1% в 2026 году.

Снизилась и доля случаев, связанных с гостингом — внезапным прекращением общения со стороны кандидата. Если два года назад на эту причину приходилось 9% отказов, то теперь — 2,8%. Такая динамика может свидетельствовать о более осознанном поведении соискателей, которые стали внимательнее относиться к выбору вакансий и чаще сохранять коммуникацию с работодателем на всех этапах подбора», — комментирует Альбина Султанова, директор hh.ru Поволжье.

Заработная плата становится причиной несостоявшегося трудоустройства в 3% случаев — столько же, сколько в 2024 году. В 2,2% случаев причиной отказа становится решение заказчика, еще 1,4% случаев связаны с получением контроффера. В 0,4% случаев трудоустройство срывается в результате проверки службы безопасности. Еще в 19,8% случаев указаны другие причины отказа.

Кто чаще получает отказы из-за квалификации или условий труда

Причины отказов заметно различаются в зависимости от профессиональной специализации кандидатов. Так, из-за недостатка квалификации и навыков чаще других получают отказы кандидаты на позиции руководителя отдела страхования и кредитования (78,3%), журналиста, корреспондента и дата-сайентиста (по 77,7%), директора юридического департамента (76,5%), а также руководителя отдела аналитики (70,5%).

Условия труда чаще становятся препятствием для трудоустройства специалистов ресторанов быстрого питания (35,3%), режиссеров и сценаристов (26,0%), парикмахеров (23,5%), медицинских сестер (22,3%), фотографов и ретушеров (20,1%), а также руководителей отдела персонала (19,8%).

Внезапное прекращение коммуникаций со стороны кандидатов наиболее характерно для таких профессий, как обвальщик, мясник (45,6%), бетонщик, арматурщик, каменщик (38,3%), монтер пути (35,9%), сотрудник пункта выдачи заказов (33,6%), продавец-консультант и продавец-кассир (23,3%), товаровед (22,6%), повар, пекарь и кондитер (21,1%).

При этом заработная плата чаще становится причиной несостоявшегося трудоустройства в сегменте топ-менеджмента и консалтинга. Наиболее заметна эта тенденция среди менеджеров и консультантов по стратегии (62,7%), продуктовых аналитиков (56,0%), руководителей отдела клиентского обслуживания (30,5%), а также финансовых и инвестиционных аналитиков (30,2%).

Причины отказов при трудоустройстве, Самарская область, 2026, данные Talantix

Квалификация, навыки — 52,2%

Условия работы (график, место, занятость) — 10,9%

Кандидат отказался: не интересна компания или вакансия — 5,1%

Зарплата — 3%

Гостинг* — 2,8%

Заказчик отказал — 2,2%

Контроффер — 1,4%

Проверка СБ — 0,4%

Другое — 19,8%

*Гостинг — ситуация, когда кандидат без предупреждения прекращает выходить на связь с потенциальной компанией-работодателем.

Теги: Опрос

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