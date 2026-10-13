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Студенты СПО из Самарской области представили регион на V Молодежном слете Амбассадоров «Профессионалитета»

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Студенты СПО из Самарской области представили регион на V Молодежном слете Амбассадоров «Профессионалитета»

V Молодежный слет Амбассадоров «Профессионалитета» в Грозном объединил участников из 86 регионов России. В нем приняли участие 500 человек - студенты колледжей и техникумов, их кураторы‑преподаватели и представители молодёжных медиацентров СПО.

Приветствие участникам слета направил Министр просвещения РФ Сергей Кравцов. Текст приветствия зачитал ректор Института развития профессионального образования Сергей Кожевников.

«Вы представляете масштабное сообщество. Сегодня в России уже свыше 20 тысяч амбассадоров «Профессионалитета» и более 40 тысяч активистов студенческих медиацентров. Колледжи и техникумы динамично развиваются, открывая колоссальные перспективы для молодежи. Именно вы первыми рассказываете школьникам о востребованных профессиях, ведущих предприятиях и возможностях кластеров. На слете вам предстоит выбрать новые форматы работы, обменяться лучшими практиками. Не сомневаюсь, что эти дни в Чеченской Республике подарят вам надежных друзей, яркие идеи и уникальный опыт», – обратился к участникам слета глава Минпросвещения России.

Самарскую область на слете представили четверо студентов СПО и наставник-куратор:

Олцетян Диана, студентка Самарского торгово-экономического колледжа;

Гарипов Тагир, студент Тольяттинского химико-технологического колледжа;

Крайнова Элина, студентка Самарского государственного колледжа сервисных технологий и дизайна;

Гольцова Евгения, студентка Самарского социально-педагогического колледжа;

Соргина Анна, советник директора по воспитанию Самарского социально-педагогического колледжа.

Для участников прошли мастер-классы, тренинги и практикумы. Перед стартом слета амбассадоры «Профессионалитета» провели акцию «СПО — сила единства!», посвященную Году единства народов России. А первым событием стал открытый диалог о миссии проекта «Профессионалитет» и роли амбассадоров в продвижении его ценностей.

«Амбассадоры «Профессионалитета» получили уникальную возможность развить свои профессиональные компетенции на мастер-классах по созданию медиаконтента, ораторскому мастерству и самопрезентации. Особенно ценным стал опыт работы над концепциями Единого дня открытых дверей, где участники смогли проявить свой творческий потенциал. Для кураторов были организованы специализированные тренинги по работе с молодежью и созданию эффективного медиасопровождения. Особенно полезным оказался проект «Журнал куратора», который поможет в дальнейшей работе с командами. Слет стал площадкой для обмена опытом, установления новых контактов и получения практических навыков, необходимых для эффективной работы амбассадоров и их кураторов. Все участники получили не только новые знания, но и заряд вдохновения для дальнейшей работы по популяризации среднего профессионального образования», - поделилась Анна Соргина.

Отметим, что мероприятия Единого дня открытых дверей проекта «Профессионалитет» проходят в стране, в том числе и в Самарской области, с 5 по 17 октября. В эти дни в школах региона проходят классные часы «Профессионалитет: ты в хорошей компании». Их проводят студенты-амбассадоры проекта. Студенты делятся своим опытом: как проходит обучение, где проходят практику и какие возможности открываются после колледжа.

15 октября в 14:00 в Самарской области на площадке Центра профессионального образования состоится областной классный час (https://vkvideo.ru/video-90620236_456239486?list=c13742fbdc5fec8be1). 17 октября в 11:00 в режиме онлайн состоится областное родительское собрание (https://vkvideo.ru/video-90620236_456239487?list=a23e62f29336bb37ed).

Федеральный проект «Профессионалитет»  входит в состав нацпроекта «Молодежь и дети».

 

Фото: министерство образования Самарской области

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