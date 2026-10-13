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В Туле откроется выставка «Русский авангард начала XX века» из собрания Самарского областного художественного музея

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В Туле откроется выставка «Русский авангард начала XX века» из собрания Самарского областного художественного музея

16 октября 2026 года в Тульском музее изобразительных искусств откроется выставка «Русский авангард начала XX века» из собрания Самарского областного художественного музея. Экспозиция, которая будет работать с октября по декабрь, познакомит посетителей с произведениями выдающихся художников, определивших пути развития отечественного искусства в первые десятилетия XX века.

Коллекция русского авангарда 1910–1920-х годов – одно из главных достояний Самарского областного художественного музея. Она складывалась в переломную эпоху, когда художники искали новые способы изображения действительности, отказывались от академических канонов и превращали живопись в пространство смелых пластических экспериментов. Сегодня самарское собрание известно далеко за пределами региона и неоднократно представлялось на крупных выставочных проектах.

История коллекции тесно связана с художественной жизнью Самары после революции 1917 года. Первым поступлением стали работы Давида Бурлюка, показанные на выставке в марте 1917 года в здании Волжско-Камского коммерческого банка. Новый этап формирования собрания начался в 1919 году, когда художник Николай Попов получил из Музейного фонда Наркомпроса 35 произведений для музея при самарском отделе изобразительных искусств. Акт передачи подписали Василий Кандинский, Александр Родченко и Давид Штеренберг.

В Самаре создавались Свободные художественные мастерские, призванные познакомить молодых художников с новейшими направлениями искусства. В этой работе участвовали московский художник Самуил Адливанкин, Николай Попов, Георгий Ряжский и Константин Михайлов. Произведения, поступившие в город, должны были служить наглядными пособиями для нового поколения художников, открывая им возможности авангардного искусства.

Судьба коллекции оказалась непростой. После прекращения деятельности мастерских в начале 1920-х годов произведения долгое время оставались вне активной выставочной жизни, а часть собрания была утрачена. В 1953 году комиссия составила списки произведений, подлежавших списанию из музейных фондов, в том числе работ авангардистов. Однако сотрудники музея сохранили эти произведения. Благодаря их решению сегодня публика может увидеть работы художников, ставших классиками русского искусства XX века.

Экспозиция раскрывает разнообразие художественных поисков эпохи. Одну из важных линий собрания составляют произведения мастеров объединения «Бубновый валет» – Петра Кончаловского, Аристарха Лентулова, Александра Куприна и других художников. Испытав влияние Поля Сезанна и Винсента Ван Гога, они обратились к выразительности цвета, плотной фактуре и пластической организации формы, соединив европейские художественные открытия с традициями русского народного искусства.

Отдельная страница выставки связана с Михаилом Ле-Дантю, творческим соратником Михаила Ларионова. Его произведения – «Портрет Фабри», «Дама в кафе», «Кожевники на Куре» – отличаются выразительной условностью форм, нарочитой архаизацией и сложной игрой цветовых плоскостей. Небольшое число сохранившихся работ художника придаёт особую ценность самарскому собранию.

Загадкой для исследователей долгое время оставалась картина Казимира Малевича «Жизнь в большой гостинице». Первоначально она числилась произведением неизвестного художника витебской школы. Предположение о её авторстве было высказано ещё в середине XX века, однако окончательным аргументом стало обнаружение подписи Малевича в нижней части полотна при исследовании с помощью специальной цифровой камеры.

Эволюцию авангардного языка демонстрируют работы Ольги Розановой. В собрании музея сохранились шесть произведений художницы, поступивших в начале 1920-х годов. Они позволяют проследить путь от неопримитивизма «Бульвара» (1911–1912) к супрематическим поискам в «Полёте аэроплана» (1916). Среди наиболее значительных работ – «Пожар в городе» (1913), в которой футуристическая динамика превращает городской пейзаж в стремительно вращающийся мир. Написанная на листе жести, картина передаёт ощущение скорости и преобразования современной жизни.

Выставка в Туле продолжает межмузейное сотрудничество, позволяющее знакомить жителей разных регионов с художественными коллекциями России. В свою очередь, в Самарский областной художественный музей ожидается поступление выставки «Искусство Западной Европы» из фондов Тульского музея изобразительных искусств. Она представит произведения европейских художественных школ XVII–XIX веков и продемонстрирует жанровое и стилистическое разнообразие искусства Италии, Голландии, Фландрии, Франции, Польши и Германии.

Обмен выставочными проектами даёт возможность расширить культурный диалог между музеями, представить региональные собрания новой аудитории и показать, насколько разнообразными могут быть художественные традиции и пути развития искусства.

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