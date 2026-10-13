Игорь Рудаков подал в суд на мэра Самары

История смены главы Кировского района в Самаре набирает обороты. Игорь Рудаков, который занимал должность до конца сентября, не согласился со своим увольнением и обратился иском в Ленинский районный суд, пишет 63.ру.

Иск подан еще 1 октября. На сайте суда указано, что он касается восстановления на работе, государственной (муниципальной) службе. Ответчиком значится — городской округ Самара в лице главы города.

Игорь Рудаков был освобожден от должности с 23 сентября. Основание, которое озвучили в мэрии, — пункт 2 части 1 статьи 278 Трудового кодекса РФ. Эта статья регламентирует увольнение руководителя организации по решению собственника имущества или уполномоченного органа юридического лица без объяснения причин. Врио главы района сперва назначили Вячеслава Ротерса. А с понедельника, 12 октября, в должности главы Кировского района начал работать Вячеслав Суслин.

Неофициальные источники связывают увольнение Игоря Рудакова с низкими результатами «Единой России» на участках в Кировском районе во время выборов, прошедших 18–20 сентября. Так, в Самарскую губернскую думу по Кировскому округу прошел представитель КПРФ Сергей Арсеньев.