В Новокуйбышевске трое участников организованной группы осуждены за неправомерный оборот средств платежей

Прокуратура г. Новокуйбышевска Самарской области поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении трех местных жителей. Они признаны виновными по ч. 2 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей, совершенный организованной группой).

Сторона обвинения доказала, что трое жителей города в 2024 году, находясь в офисе в г. Новокуйбышевске, действуя организованной группой, изготавливали с помощью технических средств и приобретенных паспортных данных третьих лиц электронные средства платежей, которые впоследствии сбывали неустановленным лицам, уголовные дела в отношении которых выделены в отдельные производства.

С учетом позиции государственного обвинителя, обстоятельств дела и данных о личности подсудимых суд назначил им наказание в виде принудительных работ на срок от 2 лет 6 месяцев до 2 лет 9 месяцев с удержанием 10 % из заработной платы в доход государства.

Кроме того, в соответствии со ст. 104.1 УК РФ в доход государства конфисковано оборудование используемое при совершении преступления.