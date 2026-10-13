150 засоров устранили специалисты «РКС-Самара» за неделю

Всего лишь за одну неделю специалисты «РКС-Самара» устранили в городе 150 засоров. А в течение года они выезжают на такие вызовы более 5 000 раз!

Бригады цеха эксплуатации канализации работают круглосуточно по всему городу: приезжают по заявкам, вычищают колодцы, промывают линии. К сожалению, причина засоров одна – мусор в трубах и колодцах.

На прошлой неделе из колодца в Канатном переулке извлекли куски пластмассы. Они вместе с комком влажных салфеток заблокировали трубу и привели к засору. Жители страдали по вине недобросовестных соседей и неизвестных, которые сбрасывают уличный мусор в колодцы.

Смывать в канализацию можно только биологические (естественные) отходы человека. Всё остальное, весь мусор – только в мусорную корзину. В колодцы что-либо сбрасывать или сливать категорически запрещено.