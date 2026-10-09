Студенты самарского политеха узнали, как работают Городские очистные канализационные сооружения

Более 30 студентов, которые учатся в Самарском политехе на специальности «Водоснабжение и водоотведение», побывали с ознакомительной экскурсией на главном объекте системы водоотведения города Самары – Городских очистных канализационных сооружениях «РКС-Самара».

Сотрудники ГОКС рассказали ребятам о процессах, благодаря которым очищаются стоки миллионного города, и провели по всей технологической цепочке – от приёмной камеры до станции ультрафиолетового обеззараживания. Будущие специалисты своими глазами увидели весь цикл очистки стоков – то, чему их учили в теории.

Это интересный и полезный опыт, который повысит эффективность учёбы, а также поможет определиться с будущим трудоустройством. «РКС-Самара» готовы принять на работу сегодняшних студентов сразу после окончания обучения.