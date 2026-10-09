Студенты самарского политеха узнали, как работают Городские очистные канализационные сооружения

Я нашел ошибку
Главные новости:
Автомобильные шины согласно Федеральному классификационному каталогу отходов, утвержденному Росприроднадзором, относятся к отходам IV класса опасности.
Более 140 организаций Самары оформили договоры на утилизацию автомобильных шин
Врач-гериатр Самарского областного клинического госпиталя для ветеранов войн им. О.Г. Яковлева Ксения Ляпина рассказала, что такое дименция.
Риски, симптомы, возможности лечения: врач ответила на вопросы о деменции
Региональный оператор ГТО совместно с управлением Федеральной службы исполнения наказаний России по Самарской области организовали мероприятие по выполнению нормативов комплекса ГТО для осужденных.
Комплекс ГТО в женской исправительной колонии №15
В составе ФОКа - тренажерный зал, зал фитнеса и аэробики с зоной тренажеров для маломобильных граждан, а также два бассейна.
Новый ФОК строится в Тольятти в микрорайоне Шлюзовой
В поселке Серноводск после вмешательства прокуратуры обустроена парковка возле одного из объектов социальной инфраструктуры
В поселке Серноводск после вмешательства прокуратуры обустроена парковка возле одного из объектов социальной инфраструктуры
В Самарской области работнице, пострадавшей на производстве, выплачена компенсация в размере 3 млн рублей
В Самарской области работнице, пострадавшей на производстве, выплачена компенсация в размере 3 млн рублей
С 12 по 18 октября в Самаре впервые пройдёт Неделя здоровья груди
С 12 по 18 октября в Самаре впервые пройдёт Неделя здоровья груди
Жителей Самарской области приглашают к участию в Форуме лидеров уличной культуры
Жителей Самарской области приглашают к участию в Форуме лидеров уличной культуры
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 85.42
-0.06
EUR 95.47
-0.86
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре определят победителей областного конкурса скоростного чтения «Книжное ГТО»
В Самаре состоится торжественное освещение и передача иконы военнослужащим
Явка на выборах в Самарской области стала рекордной за 15 лет
Весь список
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

Студенты самарского политеха узнали, как работают Городские очистные канализационные сооружения

233
Студенты самарского политеха узнали, как работают Городские очистные канализационные сооружения

Более 30 студентов, которые учатся в Самарском политехе на специальности «Водоснабжение и водоотведение», побывали с ознакомительной экскурсией на главном объекте системы водоотведения города Самары – Городских очистных канализационных сооружениях «РКС-Самара».

Сотрудники ГОКС рассказали ребятам о процессах, благодаря которым очищаются стоки миллионного города, и провели по всей технологической цепочке – от приёмной камеры до станции ультрафиолетового обеззараживания. Будущие специалисты своими глазами увидели весь цикл очистки стоков – то, чему их учили в теории.

Это интересный и полезный опыт, который повысит эффективность учёбы, а также поможет определиться с будущим трудоустройством. «РКС-Самара» готовы принять на работу сегодняшних студентов сразу после окончания обучения.

Теги: РКС-Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
С начала года специалисты "РКС-Самара" заменили в городе почти 15 километров сетей холодного водоснабжения и водоотведения
08 октября 2026, 11:49
С начала года специалисты "РКС-Самара" заменили в городе почти 15 километров сетей холодного водоснабжения и водоотведения
Наиболее масштабную замену труб «РКС-Самара» ведут по МКИ на улицах Чернореченской, Мориса Тореза, Энтузиастов, Силаева, Кольцевой, а также в границах... ЖКХ
432
«РКС-Самара» предупреждают о недостоверных «квитанциях»
07 октября 2026, 13:05
«РКС-Самара» предупреждают о недостоверных «квитанциях»
В почтовых ящиках самарцев регулярно появляются листовки, выполненные в виде квитанций, где заменить или поверить приборы учёта. ЖКХ
721
Фигуры с Аллеи хорошего настроения «РКС-Самара» готовятся уехать на зимовку
07 октября 2026, 09:22
Фигуры с Аллеи хорошего настроения «РКС-Самара» готовятся уехать на зимовку
Каждую весну на Алее появляются новые тематические арт-объекты: когда-то здесь «жили» герои русских сказок, музыкальные инструменты, морские обитатели и... ЖКХ
547

  • Что делать, если подросток попал под влияение преступников
В центре внимания
Сегодня, 9 октября, состоится плановая проверка систем оповещения населения
9 октября 2026  09:40
Сегодня, 9 октября, состоится плановая проверка систем оповещения населения
306
8 октября губернатор Вячеслав Федорищев вместе c зам. начальника штаба Воздушно-десантных войск генерал-майором Иваном Ивашковым передали медаль «Золотая Звезда» и грамоту о присвоении звания Героя РФ матери и дочери младшего лейтенанта Алексея Акифьева,
8 октября 2026  19:07
Губернатор Вячеслав Федорищев вручил медаль «Золотая Звезда» семье погибшего участника СВО Алексея Акифьева
672
9 октября в Самаре на пересечении улиц Киевской и Тухачевского стартует «Всероссийская ярмарка»
8 октября 2026  13:42
9 октября в Самаре на пересечении улиц Киевской и Тухачевского стартует «Всероссийская ярмарка»
663
Председателем Самарской губернской думы стала Екатерина Кузьмичева
8 октября 2026  12:59
Председателем Самарской губернской думы стала Екатерина Кузьмичева
462
«РКС-Самара» предупреждают о недостоверных «квитанциях»
7 октября 2026  13:05
«РКС-Самара» предупреждают о недостоверных «квитанциях»
726
Весь список