СМИ: Мобильная связь в России резко подорожает вслед за коммуналкой

По словам главы министерства Шадаева, компаниям нужны средства на развитие сетей и замену иностранного оборудования российским.

Минцифры России будет учитывать рост тарифов ЖКХ при оценке возможного повышения цен на услуги операторов связи. Об этом сообщил глава ведомства Максут Шадаев. Министр отметил, что при определении допустимого уровня роста тарифов необходимо найти баланс между расходами операторов и доходами от услуг связи. При этом в качестве одного из ориентиров могут использоваться темпы увеличения коммунальных платежей, пишет pnz.ru.

«Здесь будем искать баланс. Но планку определенную тарифы на ЖКХ дают. Я думаю, что мы будем как-то на нее ориентироваться как на отправную точку», — сказал Шадаев на форуме «Цифровые решения» в национальном центре «Россия».

По словам главы Минцифры, вопрос стоимости услуг связи напрямую связан с необходимостью дальнейших инвестиций операторов в инфраструктуру. Компании должны продолжать вкладывать средства в развитие сетей даже несмотря на то, что рост мобильного трафика в России замедлился.

В частности, операторам предстоит переходить на российские базовые станции и выполнять требования, связанные с критической информационной инфраструктурой (КИИ). Кроме того, компании принимают дополнительные меры для защиты объектов связи.

«Для нас очень важно, чтобы коллеги вкладывали в российские базовые станции», — подчеркнул Шадаев.

Он отметил, что при нынешней ситуации операторам необходимо объяснять необходимость дальнейших вложений в инфраструктуру.