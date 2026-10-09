Сегодня, 9 октября, мы отмечаем один из самых теплых и душевных праздников — Всероссийский день чтения

Для Самарской области, подарившей нашей культуре имена Алексея Толстого, Александра Ширяевца и Александра Неверова, этот день имеет особое значение. Он напоминает нам о том, насколько велика сила слова и как важно делиться знаниями и эмоциями через книги.

Чтение — это не просто увлекательное занятие, это целый мир, который открывает перед нами новые горизонты, расширяет кругозор и обогащает внутренний мир. Книга — это лучший собеседник, который никогда не осудит и всегда даст мудрый совет. В эпоху цифровых технологий именно бумажная книга и глубокое, вдумчивое чтение помогают нам сохранить связь с великой русской литературной традицией, с историей нашей страны и родного края.

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