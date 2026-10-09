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С 12 по 18 октября в Самаре впервые пройдёт Неделя здоровья груди

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С 12 по 18 октября в Самаре впервые пройдёт Неделя здоровья груди

 

В октябре 2026 года благотворительный фонд «Дальше» снова проведёт Неделю здоровья груди в крупнейших городах России. Пятый год подряд все желающие смогут получить бесплатную консультацию опытных онкологов-маммологов в кабинах ранней диагностики, установленных в крупнейших торговых центрах. Эта ежегодная акция – часть проекта «Розовый октябрь», месяца осведомлённости о раке молочной железы в России и мире. В 2026 году фонд «Дальше» продолжает кампанию «Верная примета» и переводит фокус с информирования о проблеме на активное действие. 

В этом году к проекту Неделя здоровья груди впервые присоединилась Самара. При поддержке итальянского бренда нижнего белья Intimissimi на первом этаже торгово-развлекательного центра «Космопорт» будет установлена мобильная кабина профилактики, где все посетители смогут пройти бесплатную консультацию онколога-маммолога. Прием проведут опытные врачи, которые ответят на все вопросы по теме заболеваний груди. 

Мобильный кабинет профилактики в Самаре будет открыт ежедневно с 10:00 до 23:00 по адресу ТРК «Космопорт» (ул. Дыбенко, 30) – 1-й этаж, главный атриум. 

Мероприятие проводится при поддержке Министерства здравоохранения Самарской области, а также Самарского областного клинического онкологического диспансера. 

В Самаре Неделю здоровья груди поддерживает региональный партнер АНО «Рак победим»


Представитель АНО «Рак Победим» Елена Мадунц рассказывает: «Моя жизнь неразрывно связана с акцией «Розовый Октябрь». В 2021 году во время «Розового Октября» я пошла на обследование, и врачи обнаружили у меня рак молочной железы второй стадии.  Иногда я думаю, что если бы я тогда отложила визит, болезнь могла бы незаметно перерасти в более серьезную форму. Этот опыт научил меня главному: момент упускать нельзя. Неделя здоровья груди – это не только информация, а реальный шанс сохранить жизнь и её качество. Пожалуйста, не откладывайте заботу о себе на потом. Своевременная диагностика – это ваш самый надёжный шаг к здоровому «дальше». Ждём вас в розовой кабинке в ТЦ «Космопорт»!».

Благотворительная организация «Рак победим» оказывает психоэмоциональную и немедицинскую реабилитационную помощь женщинам, столкнувшимся с онкологическим диагнозом. Организация реализует программы, направленные на поддержку женщин на разных этапах пути – от момента постановки диагноза до возвращения к привычной жизни. 

Действие – лучшее проявление заботы

В этом году в рамках акции «Розовый Октябрь» благотворительный фонд «Дальше» предлагает не ограничиваться вниманием к теме своевременной диагностики РМЖ, а призывает превратить его в конкретные поступки по отношению к себе, близким и тем, кто уже столкнулся с диагнозом. 

  1. Позаботьтесь о себе – запишитесь на приём к врачу и пройдите ежегодный чекап.

  2. Подумайте о близких – напомните женщинам из своего окружения о необходимости регулярно уделять внимание здоровью груди: ежегодно посещать врача и ежемесячно проводить самообследование.

  3. Поддержите тех, кому нужна помощь – сделайте пожертвование на программы фонда «Дальше», чтобы женщины с раком молочной железы и их близкие могли бесплатно получать профессиональную поддержку.

 

«Осведомлённость – это первый шаг. Мы видим, что часто одно только знание о проблеме порождает тревогу: из-за страха женщины откладывают визит к врачу. Наш призыв – перевести фокус на конкретные действия, потому что именно действие возвращает нам контроль над собственной жизнью. Ранняя диагностика – это про осознанность и управление ситуацией. Пройти чекап, бережно напомнить подруге об обследовании или поддержать программы фонда – это и есть настоящая, деятельная забота, которая побеждает любую тревогу и спасает жизни», – говорит Оксана Молдованова, президент благотворительного фонда «Дальше».

 

С момента запуска в 2022 году кабинеты профилактики Недели здоровья груди в девяти городах России посетили более 6 205 человек. В проекте приняли участие 76 врачей, 187 волонтёров и более 30 координаторов.

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