Риски, симптомы, возможности лечения: врач ответила на вопросы о деменции

Врач-гериатр Самарского областного клинического госпиталя для ветеранов войн им. О.Г. Яковлева Ксения Ляпина:



"Что такое деменция?

Деменция — это не отдельное заболевание, а синдром (комплекс симптомов), проявляющийся в постепенно ухудшающихся когнитивных функциях: память, мышление, способность ориентироваться, учиться, а также меняются поведение и личность. Деменция - это приобретённое состояние, связанное с повреждением мозгового вещества, а не естественное следствие старения.



Как проявляется?

На ранних стадиях изменения могут быть едва заметными и списываться на возраст, поэтому важно не игнорировать тревожные звоночки.

Выделяют следующие признаки:

проблемы с памятью (трудно вспомнить недавние события, имена близких, тяжело усваивать новую информацию)

сложности с планированием и выполнением сложных задач

дезориентированность в пространстве и времени

повышенная рассеянность (оставлять вещи в неположенных местах, забывать выключить газ или свет)

замедление мышления (простые бытовые дела занимают много времени)

быстрая утомляемость от обычных дел

проблемы с речью (трудно подбирать слова)

изменения в настроении и поведении (резкие перепады, апатия, подозрительность, бестактность)

в более тяжёлых случаях — галлюцинации, нарушение навыков самообслуживания, потеря способности узнавать близких.



Что влияет на риск развития таких состояний?

Есть факторы, которые нельзя изменить (немодифицируемые): возраст, наследственность, женский пол.

Но на многие модифицируемые факторы можно повлиять:

сердечно-сосудистые риски (артериальная гипертензия, сахарный диабет, высокий уровень холестерина, ожирение)

особенности образа жизни (низкая физическая и интеллектуальная активность, курение, злоупотребление алкоголем, социальная изоляция, депрессия).



Как ставят диагноз?

При подозрении на деменцию нужно обратиться к врачу - неврологу, психиатру, геронтопсихиатру. Специалист проведёт осмотр, соберёт анамнез, может назначить лабораторные анализы, нейровизуализацию (МРТ, КТ) и специальные тесты для оценки когнитивных функций.



Какое лечение назначается?

Лечение направлено на то, чтобы замедлить прогрессирование, скорректировать симптомы и обеспечить достойный уход.

Медикаментозная терапия. В зависимости от причины могут назначаться препараты, которые временно облегчают симптомы.

Немедикаментозные методы. Когнитивная стимуляция (специальные упражнения, кроссворды, компьютерные программы), социальная активность, физическая активность, адаптация бытовой среды под нужды человека (убрать опасные предметы, установить поручни, ночники, использовать GPS-трекер при риске ухода из дома), обучение родственников навыкам ухода".

Фото: минздрав СО