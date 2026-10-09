Представители региона – на V Молодёжном слёте Амбассадоров «Профессионалитета»

Слёт в Грозном объединил участников из 86 регионов России. В нём участвуют 500 человек — студенты колледжей и техникумов, их кураторы‑преподаватели и представители молодёжных медиацентров СПО.

Самарскую область представляют:

Олцетян Диана, студентка Самарского торгово-экономического колледжа;

Гарипов Тагир, студент Тольяттинского химико-технологического колледжа;

Крайнова Элина, студентка Самарского государственного колледжа сервисных технологий и дизайна;

Гольцова Евгения, студентка Самарского социально-педагогического колледжа;

Соргина Анна Владиславовна, советник директора по воспитанию Самарского социально-педагогического колледжа.

Участников ждут мастер-классы, тренинги и практикумы. Перед стартом слёта амбассадоры «Профессионалитета» провели акцию «СПО — сила единства!», посвящённую Году единства народов России. А первым событием стал открытый диалог о миссии проекта «Профессионалитет» и роли амбассадоров в продвижении его ценностей.

Федеральный проект «Профессионалитет» входит в состав нацпроекта «Молодёжь и дети».

Фото: минобразования СО