Терапевт из Подмосковья выбрала работу в Тольятти благодаря мерам поддержки

Коллектив Тольяттинской городской поликлиники №1 пополняют новые кадры из других регионов благодаря мерам социальной поддержки. Так, из Подмосковья в Самарскую область переехала молодой терапевт Диана Усманова. В качестве меры поддержки она получила единовременную выплату в размере 1 000 000 рублей.



Единовременная специальная выплата врачам, приехавшим на работу в государственные медицинские организации Сызрани и Тольятти из других субъектов и стран, установлена в 2025 году по решению Губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева.



«Мы смогли не только предоставить специалисту возможность получения финансовой помощи, но и обеспечили жильем, также помогли устроить ребенка в детский сад. Нам важно, чтобы молодой врач максимально быстро адаптировалась на новом месте», — рассказала главный врач Тольяттинской городской поликлиники №1 Алена Дунская.



Диана Усманова родом из Ульяновской области. Окончила Чувашский государственный университет в Чебоксарах. После выпуска работала в одной из поликлиник Подмосковья. Однако по семейным обстоятельствам в феврале этого года возникла необходимость переезда.



«Выбрали Тольятти, в первую очередь, из-за того, что служебную квартиру здесь дали и хорошие подъемные. Служебным жильём не везде обеспечивают. А тут и рядом с поликлиникой, в 10 минутах от работы», — поделилась врач.



В обязанности молодого терапевта входит приём пациентов, сбор анамнеза, проведение диагностики, диспансеризация, вакцинация и диспансерное наблюдение.



Обеспечение медицинских организаций квалифицированными кадрами – важное направление национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», который реализуется по решению Президента страны Владимира Путина.

Фото: минздрав СО