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В детском отделении Тольяттинской стоматологической поликлиники №3 провели капитальный ремонт

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Для юных пациентов Тольяттинской стоматологической поликлиники №3 созданы современные условия.

В детском отделении Тольяттинской стоматологической поликлиники №3, расположенном по адресу: улица Ленина, 91, проведен капитальный ремонт. Подразделение обновлено благодаря средствам, выделенным из областного бюджета.

Полностью обновлён фасад здания, оборудован пандус, выполнен капитальный ремонт входной группы, отмостки, помещений детского отделения, в том числе регистратура стала открытой, заменены окна, двери, системы электроснабжения, водоснабжения и канализации. Также открыта отдельная стерилизационная. Приобретена новая мебель, современные стоматологические установки и оборудование для рабочих мест врачей.

«Мы полностью обновили помещение, установили современное оборудование, создали комфортные и безопасные условия для маленьких пациентов. Отделение уже работает, приём ведётся. Дети и родители отмечают, что стало удобнее и приятнее приходить к нам. Стоматологическую помощь в подразделении получают пациенты из Центрального района, а также из Ставропольского и Автозаводского районов», — отметил главный врач Гамлет Оганесян.

Для удобства юных пациентов внедрён пилотный проект с индивидуальными шкафчиками для одежды, как в фитнес-клубах. Родители вместе с детьми самостоятельно открывают шкафчик и оставляют вещи, что позволило оптимизировать работу гардероба. В планах — создание детской игровой зоны и трансляция обучающих мультфильмов по гигиене полости рта.

Обновление подразделений медучреждений проводится как за счёт средств регионального бюджета, так и благодаря мероприятиям национального проекта "Продолжительная и активная жизнь". До конца года планируется отремонтировать более 40 стационарных и поликлинических отделений.

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина Тольятти

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