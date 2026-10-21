В Самарской области изъято 70 тыс. пачек контрафактных сигарет стоимостью 10 млн рублей

УФСБ России по Самарской области пресечена противоправная деятельность двух жителей региона, причастных к сбыту немаркированной табачной продукции в особо крупном размере.

В результате реализации комплекса оперативно-розыскных мероприятий установлено, что указанные лица организовали перевозку, хранение и сбыт немаркированной табачной продукции на территории Самарской области.

Злоумышленники задержаны сотрудниками УФСБ России по Самарской области. Из незаконного оборота изъято свыше 70 тыс. пачек контрафактной табачной продукции общей стоимостью более 10 млн. рублей.

На основании переданных результатов оперативно-розыскной деятельности Следственным отделом по г. Новокуйбышевску СУ СК России по Самарской области в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 171.1 УК РФ.

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