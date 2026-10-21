В Похвистневском районе построят новый мост через реку Большой Кинель

В Похвистневском районе Самарской области начаты подготовительные работы по реконструкции моста через реку Большой Кинель на 1-м километре автомобильной дороги Похвистнево — Клявлино. Этот участок входит в опорную сеть автомобильных дорог региона и расположен на выезде из районного центра. Это ключевой маршрут для транзитного транспорта в направлении Оренбурга и Татарстана.

Протяжённость искусственного сооружения составляет 138,6 погонных метра. Мост имеет ключевое значение для транспортной доступности жителей Похвистневского и соседних районов. По этой дороге ежедневно осуществляется движение общественного транспорта, а также проезд большегрузной и сельскохозяйственной техники.

Проект предусматривает два этапа: рядом со старым сооружением возведут новый современный мост, после чего будет проведён капитальный ремонт существующего. Такое решение позволит обеспечить бесперебойное движение транспорта на время работ и создать современную, надежную инфраструктуру. Существующий мост был построен несколько десятилетий назад и не рассчитан на возросшие транспортные нагрузки сегодняшнего дня.

В настоящее время подрядная организация выполняет комплекс подготовительных мероприятий. Завершить все работы планируется в 2028 году.

Работы находятся на постоянном контроле министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области.

Помимо этого, моста в 2026 году в Самарской области по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» приведут в порядок 12 мостовых сооружений общей протяженностью более 1000 погонных метров.

Фото: пресс-служба Правительства Самарской области