Студентка из Самарской области выиграла поездку в Дагестан вместе с «Другим Делом»

В программе «Другое Дело» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» завершился спецпроект «КолоритЪ», приуроченный к проведению Года единства народов России. В течение трех недель конкурсанты проходили тесты на знание обычаев и традиций, национальной кухни, песен и костюмов, ремесленного дела и языка, расхожих стереотипов и известных представителей 12 народов нашей страны. Десять победителей отправились в путешествие в Дагестан, среди них – Софья Федорова из Самары.

На интерактивном портале спецпроекта «КолоритЪ» кулВ программе «Другое Дело» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» завершился спецпроект «КолоритЪ», приуроченный к проведению Года единства народов России.ьтура каждого из 12 народов – русских, татар, чеченцев, башкир, чувашей, аварцев, чукчей, калмыков, ненцев, бурят, якутов и осетин – была представлена в тематических карточках. После изучения материалов участникам предлагалось закрепить знания с помощью тестов. За верные ответы начислялись баллы «Другого Дела», которые можно обменять на призы в сервисе. Всего в спецпроекте приняло участие более 4300 человек, из которых 100 самых активных выиграли тематические боксы с мерчем спецпроекта. Десять победителей отправились в четырехдневное путешествие в Республику Дагестан.

От Самарской области победителем спецпроекта «КолоритЪ» программы «Другое Дело» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» стала студентка Самарского национального исследовательского университета имени академика С. П. Королева Софья Федорова.

С «Другим Делом» Софья познакомилась в 2022 году на молодежном форуме «БерегА» в Астрахани. В 2024 году участвовала в «Медиашколе Другого Дела», а в этом – стала участницей экологического спецпроекта «Мир в твоих руках» и победительницей спецпроекта «КолоритЪ».

«Другое Дело» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» – это небольшие шаги к большим переменам. Я участвую в этом проекте, потому что мне нравится узнавать себя, совершенствоваться, смотреть на знакомые вещи под новым углом. Поездка на форум «БерегА» в Астрахань в 2022 году стала моей первой самостоятельной поездкой. В 2024 я прошла отбор в «Медиашколу Другого Дела», но, к сожалению, не смогла поехать на выездную программу. А в этом году я увидела набор на экологический спецпроект и вспомнила то чувство, которое испытывала, когда выполняла первые задания в сервисе. Это чувство, будто то, что важно мне, не оставляет равнодушными и других, что можно вносить свой небольшой вклад и действительно менять жизнь: рассказывать о сохранности природы и что делать, чтобы не усугубить ситуацию с экологией еще больше. Мне нравится проект тем, что он позволяет распахнуть свои крылья, внести вклад и хоть немного изменить мир. А теперь «Другое Дело» для меня – это еще и люди, с которыми я познакомилась в поездке в Дагестан!» – поделилась победительница спецпроекта «КолоритЪ» программы «Другое Дело» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» Софья Федорова.

Благодаря интерактивному формату онлайн-этапа участники спецпроекта «КолоритЪ» слушали звуки национальных инструментов, смотрели видеоконтент, читали истории, вспоминая о традициях своей семьи, истоках народа и своих корнях: «Я по национальности русская, и в нашей семье сохранилась одна исконная русская традиция – 22 марта в день памяти сорока Севастийских мучеников мы печем постные булочки в виде птичек – «жаворонков». А самыми запоминающимися фактами, которые узнала Софья, изучая культуру 12 народов России, стали факты об особенностях аварского языка и национальной кухне аварцев.

Четырехдневное путешествие в Дагестан подарило победителям множество впечатлений об истории региона, достопримечательностях, ландшафтах и, конечно, о людях этого края. В джип-туре по горным дорогам ребята увидели самый глубокий каньон Европы – Сулакский – его глубина достигает 1920 метров, что превышает глубину Гранд-каньона в США. Прогулялись и на катере по Чиркейскому водохранилищу – крупнейшему искусственному водоему Северного Кавказа, который известен бирюзовыми водами. Пещерный комплекс «Нохъо», который состоит из двух больших пещер, соединенных подвесным мостом, со множеством тоннелей, тематическими зонами внутри, с зиплайном, гигантскими качелями и тропой Виа Феррата, стал площадкой для самых атмосферных фотоснимков группы.

«Запоминающихся моментов было много: дегустация сыра в каждом кафе, караоке в автобусе, прекрасные виды. Море, конечно, не оставило меня равнодушной! Песочный пляж с целыми ракушками, морской шум, солнце, лежаки – все это давало ощущение внутреннего покоя и счастья! Любимой локацией стал Сулакский каньон. А еще мы посмотрели «Сумерки» на берегу Каспийского моря ночью – там была кофейня, где показывали фильмы на проекторе. Я уже ездила с мамой в Дагестан, поэтому примерно понимала, что меня там будет ждать. Но все, что я хотела увидеть – увидела, даже больше! У нас собралась очень классная компания, были общие интересы и вкусы, локальные шутки. Мы много пробовали местную кухню, но даже вкусы, которые тебе давно знакомы, в новой обстановке открываются заново», – поделилась впечатлениями Софья.

Прикоснулись и к традиционному дагестанскому ремеслу: в Гунибском краеведческом музее ребята своими руками делали инкрустацию дерева металлом на мастер-классе по унцукульской насечке. В Царской поляне – историческом мемориале парка «Верхний Гуниб» – узнали, почему Александр II выбрал для остановки именно это место в 1871 году во время поездки по Кавказу. Путешествием во времени стала прогулка по старым магалам Дербента с узкими извилистыми улочками, древними мечетями и цитаделью города VI века – крепостью «Нарын-Кала» на Дербентском холме, соединенной с Каспийским морем двойными стенами. На побережье Каспия открытием для ребят стал советский ракетоносец, прозванный «Каспийским монстром» – экраноплан «Лунь». А самая сладкая часть путешествия в Дербент – погружение в кулинарные традиции: на мастер-классе по приготовлению шекербуры – сладости из теста с ореховой начинкой – группа освоила особый навык – нанесение витиеватого узора на пирожки с помощью маггаша.

«Спасибо за новых друзей, спасибо за открытия и идеи, спасибо, что помогли увидеть то, что я не нашла в Дагестане в первый раз! Знаете, именно в этой поездке впервые за долгое время я почувствовала свою ценность как человека в команде. Мы много разговаривали, шутили, никто никого не перебивал. У нас были общие интересы, мы не надоедали друг другу, а дополняли, будто старые друзья. Я не могу сказать точно, в какой момент мы перестали быть просто знакомыми, какими были в аэропорту, и стали друзьями. Мысль, которую я вынесла за время участия в спецпроекте и поездки: все случается вовремя и когда ты искренне этого желаешь. А еще хороших людей очень много, но ты ценен таким, какой ты есть. Спасибо большое за возможность такой поездки!», – рассказала Софья.

По мнению Софьи, проекты Президентской платформы «Россия – страна возможностей» дают возможность своими глазами увидеть мир, который транслируют другие люди: точки роста для твоего города и региона, достоинства и недостатки: «На мой взгляд, в «Другом Деле» стоит участвовать, потому что ты получишь новый опыт и станешь другим: получишь опыт коммуникации и работы, новые открытия и идеи, мотивацию, новое окружение и друзей, которые вдохновляют. Общаясь с людьми, ты меняешься внутренне, смотришь на свои сильные и слабые стороны, узнаешь себя, задумываешься над тем, что стало для тебя привычным».

Программа развития «Другое Дело» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» реализуется в рамках национального проекта «Молодежь и дети». В 2026 году «Другое Дело» отметило свое пятилетие. Сейчас проект объединяет свыше 7,8 млн человек из 89 регионов России. Участникам доступно более 2600 заданий и свыше 800 видов призов. «Другое Дело» работает на базе социальной сети «ВКонтакте». Стать участником «Другого Дела» может любой житель Самары и Самарской области – достаточно зарегистрироваться в сервисе «Другое Дело» на базе социальной сети «ВКонтакте» и начать выполнять полезные задания.

Фото предоставлено пресс-службой проекта «Другое Дело» Президентской платформы «Россия – страна возможностей»