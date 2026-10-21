Глава регионального Минпромторга  Денис Гурков встретился со студентами ПГУТИ

Я нашел ошибку
Главные новости:
В Правительстве Самарской области продолжается работа, направленная на увеличение объемов экспорта сельскохозяйственной продукции из региона.
Виталий Шабалатов провел совещание с ведущими предприятиями экспортерами агропромышленного комплекса Самарского региона 
В Самаре состоялись соревнования регионального этапа Всероссийских сельских спортивных игр в Самарской области по армрестлингу.
Сборная Волжского района стала победителем турнира по армрестлингу
Вячеслав Федорищев заявил о необходимости трансформации российской промышленности.
Вячеслав Федорищев провел заседание комиссии Госсовета РФ по направлению «Промышленность»
Десятый Российский ресторанный фестиваль проходит с 5 по 25 октября 2026 года.
Восемь ресторанов региона принимают участие в X Российском ресторанном фестивале
С 23 по 25 октября в Самаре пройдёт XII Всероссийский фестиваль-конкурс традиционного народного танца «Перепляс» — одно из главных событий года в сфере народной хореографии.
Лучшие народные танцевальные коллективы России соберутся в Самаре
С 13 по 16 октября делегация Самарской области во главе с министром промышленности и торговли региона Денисом Гурковым посетила с бизнес-миссией Донецкую Народную Республику.
Самарская область и ДНР укрепляют промышленную кооперацию
Для врача-педиатра Радиона Ишутинова трудоустройство в Сызранскую центральную городскую и районную больницу стало возвращением в родные места. Когда-то он сам наблюдался в детской поликлинике как пациент.
Меры поддержки помогли привлечь в Сызранскую больницу молодого педиатра
19 октября в Самаре состоялся городской вечер-посвящение «Диалог с гением», приуроченный к 120-летию композитора Дмитрия Шостаковича. Праздничный концерт организовала Детская музыкальная школа имени Д.Д. Шостаковича при поддержке администрации городского
В Самаре прошел вечер-посвящение к 120-летию Дмитрия Шостаковича
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 82.89
0.04
EUR 93.04
-0.19
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
«Заварка» совместно со Школой для собак «Гавс» проведет пешеходную экскурсию для собак и их владельцев «Сами с усами»
22 октября в 19.00 в Музее Рязанова пройдет вторая встреча открытого семинара «Читать «Кино» Делеза»
Самарцев приглашают в зоопарк отметить День отца 16 октября
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Электронные устройства Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Глава регионального Минпромторга  Денис Гурков встретился со студентами ПГУТИ

229
По поручению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева глава регионального Минпромторга Денис Гурков продолжает традицию регулярных открытых встреч со студенческой молодежью.

По поручению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева глава регионального Минпромторга Денис Гурков продолжает традицию регулярных открытых встреч со студенческой молодежью. Уже второй год подряд каждый месяц (за исключением летних каникул) министр лично посещает вузы региона, чтобы рассказать о промышленном потенциале губернии и услышать запросы будущих специалистов.

Очередным образовательным заведением для посещения стал Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики (ПГУТИ) — один из ведущих отраслевых вузов страны, кузница кадров для ИТ, связи и цифровой трансформации.

«Связка промышленности и высшей школы сегодня крепка как никогда. Самарским заводам нужны молодые, смелые, технологически подкованные умы — инженеры, программисты, специалисты по автоматизации и робототехнике. Наша цель — чтобы каждый выпускник самарских вузов видел свое будущее именно здесь, на передовых предприятиях родного региона», — отметил Денис Гурков.

Сегодня ПГУТИ готовит специалистов по 21 приоритетному направлению: от кибербезопасности, искусственного интеллекта и квантовых технологий до разработки ПО, беспилотных авиационных систем (БАС) и промышленной робототехники. Вуз делает ставку на практико-ориентированное обучение и опорные кафедры при предприятиях, поэтому выпускники университета нарасхват в ведущих технологических компаниях страны.

Встреча прошла в максимально открытом формате «вопрос — ответ». Студентов интересовали самые разные темы: от личного профессионального пути министра до перспектив трудоустройства, внедрения искусственного интеллекта на заводах региона и, конечно, новинок нашего автогиганта — включая запуск флагманской модели LADA Azimut и развитие модельного ряда АВТОВАЗа.

Ректор ПГУТИ Вадим  Ружников отметил заинтересованность вуза в таких встречах:

«Сегодня ИТ, искусственный интеллект, кибербезопасность и робототехника становятся ключевыми направлениями развития предприятий. Встреча с министром промышленности и торговли Самарской области Денисом Гурковым — это возможность для студентов напрямую обсудить перспективы отрасли, узнать о запросах работодателей и понять, какие компетенции будут востребованы в будущем. Наша общая задача — создать условия, при которых молодые специалисты смогут реализовать свой потенциал на предприятиях региона».

 

Фото:  пресс-служба Минпромторга Самарской области

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Самаре состоялись соревнования регионального этапа Всероссийских сельских спортивных игр в Самарской области по армрестлингу.
21 октября 2026, 18:34
Сборная Волжского района стала победителем турнира по армрестлингу
В Самаре состоялись соревнования регионального этапа Всероссийских сельских спортивных игр в Самарской области по армрестлингу. Спорт
40
Вячеслав Федорищев заявил о необходимости трансформации российской промышленности.
21 октября 2026, 17:58
Вячеслав Федорищев провел заседание комиссии Госсовета РФ по направлению «Промышленность»
Вячеслав Федорищев заявил о необходимости трансформации российской промышленности. Политика
85
Десятый Российский ресторанный фестиваль проходит с 5 по 25 октября 2026 года.
21 октября 2026, 17:49
Восемь ресторанов региона принимают участие в X Российском ресторанном фестивале
Десятый Российский ресторанный фестиваль проходит с 5 по 25 октября 2026 года. Общество
75
  • Что делать, если подросток попал под влияение преступников
В центре внимания
Вячеслав Федорищев заявил о необходимости трансформации российской промышленности.
21 октября 2026  17:58
Вячеслав Федорищев провел заседание комиссии Госсовета РФ по направлению «Промышленность»
118
Продление ул. Авроры и строительство развязок на Южном шоссе отложили
21 октября 2026  13:36
Продление ул. Авроры и строительство развязок на Южном шоссе отложили
262
Во вторник, 20 октября, в Самаре на площади Славы губернатор Вячеслав Федорищев вручил награды инструкторам и участникам отряда «БАРС – Крылья», проявившим себя в отражении вражеских атак БПЛА. Также глава региона передал военнослужащим очередную партию с
20 октября 2026  20:07
Губернатор Вячеслав Федорищев вручил награды проявившим себя бойцам отряда «БАРС-Крылья» и передал спецтехнику
730
В Самарской области сохранят плату за мусор по площади жилья
20 октября 2026  11:43
В Самарской области сохранят плату за мусор по площади жилья
462
Вячеслав Федорищев:
19 октября 2026  22:02
На совещании облправительства обсудили инициативу об ограничении продажи вейпов в Самарской области.
744
Весь список