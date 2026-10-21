Глава регионального Минпромторга  Денис Гурков встретился со студентами ПГУТИ

По поручению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева глава регионального Минпромторга Денис Гурков продолжает традицию регулярных открытых встреч со студенческой молодежью. Уже второй год подряд каждый месяц (за исключением летних каникул) министр лично посещает вузы региона, чтобы рассказать о промышленном потенциале губернии и услышать запросы будущих специалистов.

Очередным образовательным заведением для посещения стал Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики (ПГУТИ) — один из ведущих отраслевых вузов страны, кузница кадров для ИТ, связи и цифровой трансформации.

«Связка промышленности и высшей школы сегодня крепка как никогда. Самарским заводам нужны молодые, смелые, технологически подкованные умы — инженеры, программисты, специалисты по автоматизации и робототехнике. Наша цель — чтобы каждый выпускник самарских вузов видел свое будущее именно здесь, на передовых предприятиях родного региона», — отметил Денис Гурков.

Сегодня ПГУТИ готовит специалистов по 21 приоритетному направлению: от кибербезопасности, искусственного интеллекта и квантовых технологий до разработки ПО, беспилотных авиационных систем (БАС) и промышленной робототехники. Вуз делает ставку на практико-ориентированное обучение и опорные кафедры при предприятиях, поэтому выпускники университета нарасхват в ведущих технологических компаниях страны.

Встреча прошла в максимально открытом формате «вопрос — ответ». Студентов интересовали самые разные темы: от личного профессионального пути министра до перспектив трудоустройства, внедрения искусственного интеллекта на заводах региона и, конечно, новинок нашего автогиганта — включая запуск флагманской модели LADA Azimut и развитие модельного ряда АВТОВАЗа.

Ректор ПГУТИ Вадим Ружников отметил заинтересованность вуза в таких встречах:

«Сегодня ИТ, искусственный интеллект, кибербезопасность и робототехника становятся ключевыми направлениями развития предприятий. Встреча с министром промышленности и торговли Самарской области Денисом Гурковым — это возможность для студентов напрямую обсудить перспективы отрасли, узнать о запросах работодателей и понять, какие компетенции будут востребованы в будущем. Наша общая задача — создать условия, при которых молодые специалисты смогут реализовать свой потенциал на предприятиях региона».

Фото: пресс-служба Минпромторга Самарской области