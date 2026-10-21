Музыкальные коллективы и исполнителей из Самары приглашают к участию в XXIX областном фестивале «За нами – Россия!»

До 1 ноября идет прием заявок на участие в XXIX областном фестивале патриотической песни «За нами – Россия!». В этом году он посвящен Году единства народов России. К участию допускаются жители Самарской области от 14 до 35 лет — солисты, коллективы, студенты, представители воинских частей, юнармейцы и кадеты, делегации районов, воинских частей и вузов, делегации городских округов.



Конкурс проходит в трех номинациях:

- «Лучший исполнитель» (14–17 и 18–35 лет);

- «Лучший коллектив» (14–17 и 18–35 лет);

- «Единство» (для военно-патриотических клубов).



Также вручается «Гран-При» и два «Специальных приза». Жюри оценивает выступления по 10-балльной системе по четырем критериям: исполнительское мастерство, сценический образ, соответствие тематике и общее впечатление. Конкурсный отбор состоится 14 ноября, а 21 ноября в Жигулевском дворце культуры пройдет гала-концерт и награждение.



Для участия необходимо пройти регистрацию в АИС «Молодежь России» и подать заявку до 15:00 1 ноября на электронную почту. Подробнее — на официальной странице фестиваля: https://vk.ru/za_nami_rossia_2026.



Отметим, фестиваль «За нами – Россия!» проводится в Самарской области ежегодно и имеет статус одного из ключевых событий в сфере молодежной политики региона.