В Сызрани машина врезалась в ограждение и припаркованный автомобиль

20 октября на территории Самарской области зарегистрировано тринадцать дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадало пятнадцать человек, один из которых несовершеннолетний.

Так, по данным, собранным госавтоинспекторами в Сызрани, в 17:48 63‑летняя женщина, управляя автомобилем Ford Focus, двигалась по улице Троекуровской со стороны улицы Краснодонской в направлении улицы Перекопской. В пути следования, при проезде нерегулируемого перекрестка возле дома №46 по улице Перекопской, не уступила дорогу автомашине ВАЗ-21074, под управлением 26-летнего мужчины, движущейся со стороны улицы 1-й Железнодорожной в направлении улицы Расковой по главной дороге. От удара автомобиль ВАЗ-21074 отбросило на металлическое ограждение и припаркованный автомобиль LADA Granta. Водителю ВАЗ-21074 назначено амбулаторное лечение.