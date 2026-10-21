больше половины жителей Самары планируют обновить интерьер к Новому году

Специалисты Авито опросили жителей Самары и узнали, собираются ли они обновить что-то дома к наступающему году. Оказалось, что больше половины хотят изменить что-то в интерьере, чтобы войти в 2027-й в обновленной обстановке. Потратить на такие покупки опрошенные в среднем готовы 18 000 рублей.

Что будут обновлять

Большинство жителей Самары (58%) планируют обновить интерьер дома к Новому году. Причем 8% уже начали что-то для этого покупать. В основном это молодежь 18-24 лет (20%). Четверть (23%) пока не уверены, будут ли искать что-то новое.

В основном в список покупок входят светильники, торшеры и прочее освещение (47%). Еще 41% закупят новый декор — свечи, статуэтки и прочие стильные детали. 37% планируют обновить текстиль — например, пледы, покрывала, постельное белье. 22% собираются приобрести новую посуду, а 18% — мебель.

Где купят и сколько потратят

Покупать все необходимое большинство респондентов собираются на онлайн-платформах (83%). При этом почти каждый второй (47%) отправится в офлайн-магазины. Еще 16% планируют делать покупки на специализированных сайтах — например, в интернет-магазинах мебели и декора.

Потратить на все обновления опрошенные планируют 18 000 рублей в среднем. При этом 22% закладывают бюджет до 5 000 рублей, 28% — от 5 000 до 15 000 рублей. 17% готовы потратить от 15 000 до 30 000, а 26% — еще больше.

Что мотивирует или останавливает

Выбирая товары для дома, опрошенные чаще всего ориентируются на качество (80%) и цену (67%). При этом быстрее принять решение о покупке большинству (56%) помогают скидки и акции. 40% важны отзывы и рейтинг продавца — чаще на эти моменты обращают внимание молодые люди 18-24 лет. Еще 21% учитывают скорость доставки, а 16% — возможность возврата.

Не планируют никаких обновлений 19% — так чаще всего отвечали опрошенные старше 65 лет (25%). Среди самых распространенных причин — высокие цены (63%) и нехватка времени (23%). Также опрошенные часто отмечали сложности выбора (21%) и страх ошибиться (17%) — некоторые бояться купить что-то не то, что испортит интерьер.