В Челно-Вершинском районе мужчина оштрафован за оскорбление трех жителей в СМС-сообщениях и мессенджере

Прокуратура Челно-Вершинского района Самарской области провела проверку по обращениям граждан о нарушении их прав на защиту чести и достоинства.

Установлено, что в августе 2026 года 40-летний житель районного центра в ходе межличностных конфликтов неоднократно направлял знакомым сообщения оскорбительного характера.

Мужчина посредством СМС-сообщений оскорбил 31-летнюю знакомую, затем аналогичное сообщение получила 59-летняя женщина, а также объектом оскорблений стал 50-летний мужчина.

Во всех трех случаях мужчина допустил высказывания в неприличной форме, противоречащие общепринятым нормам морали и нравственности.

Прокурор района возбудил в отношении мужчины три дела об административном правонарушении по ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ (оскорбление).

По результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования виновный оштрафован на общую сумму 15 тыс. рублей.