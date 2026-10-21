В Самаре двое курьеров телефонных мошенников осуждены за хищение более 16 млн рублей у пенсионеров

Прокуратура Октябрьского района г. Самары поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении двух местных жителей. Они признаны виновными по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой, в крупном и особо крупном размере).

Государственный обвинитель представил суду достаточные доказательства того, что в феврале 2025 мужчины, действуя в составе организованной группы, созданной неустановленным лицом, из корыстной заинтересованности выполняли роль курьеров. Введенные в заблуждение дистанционными мошенниками пожилые люди передавали им деньги.

Жертвами преступлений стали 14 жителей Самарской области. Общая сумма причиненного ущерба составила свыше 16 млн 255 тыс. рублей.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил каждому из виновных наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

В соответствии со ст. 104.1 УК РФ сотовый телефон, использовавшийся при совершении преступления, конфискован в доход государства.

Гражданские иски потерпевших удовлетворены. Наложенный арест на банковские счета участников группы, а также на движимое и недвижимое имущество как осужденных, так и их близких родственников, общей стоимостью 18 млн рублей, сохранен до исполнения приговора в части гражданских исков.

В отношении иных участников организованной группы уголовное дело выделено в отдельное производство.