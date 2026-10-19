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На совещании облправительства обсудили инициативу об ограничении продажи вейпов в Самарской области.

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Вячеслав Федорищев: "Отношусь к вейпам резко негативно, - как и подавляющее большинство жителей Самарской области".

На оперативном совещании в Правительстве Самарской области обсудили инициативу об ограничении продажи вейпов в Самарской области.

"По этому вопросу у нас в регионе работала рабочая группа в составе медиков, сотрудников правоохранительных органов, представителей экономического и социального блока. Ее квалифицированная позиция такова: полный запрет официальной продажи сам по себе проблему не решит, а невзвешенные решения могут ее даже усугубить.

Теневой рынок вейпов уже существует, причем он ориентирован именно на молодёжь. Наши правоохранительные органы постоянно работают с этой информацией. Нелегальная торговля идёт и в подпольных точках, и из-под полы в легальных магазинах, и через интернет, мессенджеры, даркнет. С ней ведется постоянная и очень серьёзная борьба. И запретить сейчас официальную продажу — значит просто усилить этот «черный рынок» в разы, создав очевидные риски для здоровья и благополучия людей.

Отношусь к вейпам резко негативно, - как и подавляющее большинство жителей Самарской области. Но нам нужен реальный результат в деле снижения потребления этой продукции, а не простая и быстрая демонстрация своего отношения к проблеме как таковой.

Поручил провести на этот раз уже открытые обсуждения с участием специалистов, отвечающих за здоровье и благополучие жителей, представителей правоохранительных органов, малого и среднего торгового бизнеса. Приоритет один — здоровье и безопасность людей.

Отдельно скажу об ответственности и дисциплине тех, кто выступает с такими инициативами. Очевидно, что их необходимо сначала всесторонне прорабатывать и согласовывать, а не озвучивать публично как готовые и быстрые решения. Поручил главе Самарской областной Думе Екатерине Ивановне Кузьмичевой, как опытному политику, обсудить этот вопрос с менее опытными депутатами, представляющими нашу область на всех уровнях, включая федеральный.

Каждое публичное слово народного представителя должно быть грамотным, взвешенным и продуманным. Где это необходимо — жёстким. Но всегда и в первую очередь - ответственным", - подчеркнул глава региона в МАКС.

 

Фото:   Светлана Осьмачкина

Теги: В центре внимания Самара

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