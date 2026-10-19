В регионе реализуют проект производства растительных напитков с инвестициями более 1 млрд рублей

Компания «Логика молока» организует на базе самарского предприятия «Самаралакто» производство растительных напитков под брендом Planto. Развитие производства предприятия в Самарской области губернатор Вячеслав Федорищев отметил на оперативном совещании с Правительством Самарской области.

«Для региона это расширение промышленного потенциала, освоение новых направлений производства и дополнительные возможности для развития пищевой отрасли», — подчеркнул глава региона.

Объем инвестиций в новый производственный цех превысит 1 млрд рублей. Его проектная мощность составит 17 тыс. тонн продукции в год. Предусмотрены установка новой производственной линии и дополнительного технологического оборудования, а также расширение склада сырья и материалов. В ассортимент войдут напитки на основе соевого, кокосового и другого растительного сырья.

Проект станет частью более масштабной программы развития «Самаралакто». Всего «Логика молока» планирует направить на модернизацию предприятия свыше 2,7 млрд рублей. Средства предназначены для расширения производственных мощностей, увеличения ассортимента и обновления технологических линий.

Вячеслав Федорищев поблагодарил генерального директора компании Якуба Закриева за решение развивать производство в регионе.

«Хочу поблагодарить генерального директора компании Якуба Салмановича Закриева за принятое стратегическое решение и доверие к Самарской области. Со своей стороны продолжим обеспечивать необходимое сопровождение инвестиционного проекта и создавать условия для его успешной реализации», — заявил губернатор.

Новое производство создается на фоне роста спроса на растительные напитки. По данным исследовательской компании «Нильсен», которые приводит «Агроинвестор», в 2025 году продажи растительных альтернатив молоку выросли на 16,9% относительно предыдущего года. В целом категория растительных аналогов молочной продукции, включающая также альтернативы сливкам и десертам, прибавила 18,4% в натуральном выражении.

Одним из направлений развития этого сегмента становится использование растительных напитков в кофейнях и других заведениях общественного питания. По прогнозу международных экспертов, который озвучил председатель совета директоров «Логики молока» Руслан Алисултанов, мировой рынок растительных альтернатив молоку к 2036 году может увеличиться почти вдвое — с 22,5 млрд до 45 млрд долларов.