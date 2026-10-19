Я нашел ошибку
Главные новости:
!9 октября, вечером, на улице Борковской в Тольятти автомобиль  Lada Priora врезался в большегруз Mercedes-Benz.
Полицейские устанавливают обстоятельства смертельного ДТП в Тольятти
Вячеслав Федорищев: "Отношусь к вейпам резко негативно, - как и подавляющее большинство жителей Самарской области".
На совещании облправительства обсудили инициативу об ограничении продажи вейпов в Самарской области.
Компания «Логика молока» организует на базе самарского предприятия «Самаралакто» производство растительных напитков под брендом Planto.
В регионе реализуют проект производства растительных напитков с инвестициями более 1 млрд рублей
На оперативном совещании 19 октября губернатор Вячеслав Федорищев сообщил, что переход к начислению платы за обращение с твёрдыми коммунальными отходами по количеству проживающих в Самарской области не будет распространяться на многоквартирные дома.
В Самарской области сохранят расчёт платы за вывоз отходов по площади жилья в многоквартирных домах
На территории Волжского района стартовала уборка кукурузы на зерно. Посевная площадь составляет 3100 гектаров.
В Волжском районе началась уборка кукурузы
 С 30 октября на сети РЖД начнёт курсировать новый межрегиональный поезд №262/261 Самара – Уфа – Челябинск – Пермь.
В Пермь без пересадок: новый поезд из Самары
Школа № 55 вместе с попечительским советом, в который вошли представители компаний «Нефтефлот», «Волготранс», «Транс-Флот», «ШипСервисЦентр» и «АРТХОЛЛ», получила поддержку Фонда президентских грантов на проект «Клуб судомоделирования».
Руководители самарских школ представили опыт развития социального партнерства 
Оспа обезьян — редкое вирусное заболевание, потенциально опасное для людей с ослабленным иммунитетом.
В больнице имени Боткина в Петербурге подтвердили оспу обезьян у 5 пациентов
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 83.62
-0.14
EUR 93.72
-0.05
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
22 октября в 19.00 в Музее Рязанова пройдет вторая встреча открытого семинара «Читать «Кино» Делеза»
Самарцев приглашают в зоопарк отметить День отца 16 октября
В Самаре в "Заварке" состоится мастер-класс «ЭКОлежанки для ЗООприютов»
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Электронные устройства Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

В регионе реализуют проект производства растительных напитков с инвестициями более 1 млрд рублей

234
Компания «Логика молока» организует на базе самарского предприятия «Самаралакто» производство растительных напитков под брендом Planto.

Компания «Логика молока» организует на базе самарского предприятия «Самаралакто» производство растительных напитков под брендом Planto. Развитие производства предприятия в Самарской области губернатор Вячеслав Федорищев отметил на оперативном совещании с Правительством Самарской области.

«Для региона это расширение промышленного потенциала, освоение новых направлений производства и дополнительные возможности для развития пищевой отрасли», — подчеркнул глава региона.

Объем инвестиций в новый производственный цех превысит 1 млрд рублей. Его проектная мощность составит 17 тыс. тонн продукции в год. Предусмотрены установка новой производственной линии и дополнительного технологического оборудования, а также расширение склада сырья и материалов. В ассортимент войдут напитки на основе соевого, кокосового и другого растительного сырья.

Проект станет частью более масштабной программы развития «Самаралакто». Всего «Логика молока» планирует направить на модернизацию предприятия свыше 2,7 млрд рублей. Средства предназначены для расширения производственных мощностей, увеличения ассортимента и обновления технологических линий.

Вячеслав Федорищев поблагодарил генерального директора компании Якуба Закриева за решение развивать производство в регионе.

«Хочу поблагодарить генерального директора компании Якуба Салмановича Закриева за принятое стратегическое решение и доверие к Самарской области. Со своей стороны продолжим обеспечивать необходимое сопровождение инвестиционного проекта и создавать условия для его успешной реализации», — заявил губернатор.

Новое производство создается на фоне роста спроса на растительные напитки. По данным исследовательской компании «Нильсен», которые приводит «Агроинвестор», в 2025 году продажи растительных альтернатив молоку выросли на 16,9% относительно предыдущего года. В целом категория растительных аналогов молочной продукции, включающая также альтернативы сливкам и десертам, прибавила 18,4% в натуральном выражении.

Одним из направлений развития этого сегмента становится использование растительных напитков в кофейнях и других заведениях общественного питания. По прогнозу международных экспертов, который озвучил председатель совета директоров «Логики молока» Руслан Алисултанов, мировой рынок растительных альтернатив молоку к 2036 году может увеличиться почти вдвое — с 22,5 млрд до 45 млрд долларов.

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Вячеслав Федорищев: "Отношусь к вейпам резко негативно, - как и подавляющее большинство жителей Самарской области".
19 октября 2026, 22:02
На совещании облправительства обсудили инициативу об ограничении продажи вейпов в Самарской области.
Вячеслав Федорищев: "Отношусь к вейпам резко негативно, - как и подавляющее большинство жителей Самарской области". Политика
224
На оперативном совещании 19 октября губернатор Вячеслав Федорищев сообщил, что переход к начислению платы за обращение с твёрдыми коммунальными отходами по количеству проживающих в Самарской области не будет распространяться на многоквартирные дома.
19 октября 2026, 21:05
В Самарской области сохранят расчёт платы за вывоз отходов по площади жилья в многоквартирных домах
На оперативном совещании 19 октября губернатор Вячеслав Федорищев сообщил, что переход к начислению платы за обращение с твёрдыми коммунальными отходами по... Политика
256
Школа № 55 вместе с попечительским советом, в который вошли представители компаний «Нефтефлот», «Волготранс», «Транс-Флот», «ШипСервисЦентр» и «АРТХОЛЛ», получила поддержку Фонда президентских грантов на проект «Клуб судомоделирования».
19 октября 2026, 19:42
Руководители самарских школ представили опыт развития социального партнерства 
Школа № 55 вместе с попечительским советом, в который вошли представители компаний «Нефтефлот», «Волготранс», «Транс-Флот»,... Образование
282
  • Что делать, если подросток попал под влияение преступников
В центре внимания
Вячеслав Федорищев:
19 октября 2026  22:02
На совещании облправительства обсудили инициативу об ограничении продажи вейпов в Самарской области.
222
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание, одним из вопросов которого обсудили сохранность зеленых насаждений в регионе.
19 октября 2026  19:11
Вячеслав Федорищев поручил пересмотреть подходы в озеленении региона
312
235 проектов благоустройства в 2026 году реализуют по программе «Народный бюджет Самарской области».
19 октября 2026  18:48
На оперативном совещании с губернатором в Самаре обсудили реализацию проектов благоустройства территорий
327
Вячеслав Федорищев обратился к жителям Самарской области по случаю Дня отца
18 октября 2026  11:03
Вячеслав Федорищев обратился к жителям Самарской области по случаю Дня отца
952
Россиян в 2027 году ждут семь коротких рабочих недель
17 октября 2026  10:58
Россиян в 2027 году ждут семь коротких рабочих недель
1047
Весь список