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Самарец, устроивший дебош с оружием и сбивший насмерть пешехода, отправится в колонию

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Самарец, устроивший дебош с оружием и сбивший насмерть пешехода, отправится в колонию

В Самаре суд вынес приговор мужчине, который устроил дебош в центре города, а потом сбил насмерть пешехода. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Напомним, в августе 2025 г. пьяный мужчина поссорился с бывшей женой и угрожал убить ее. Женщина пыталась убежать, но экс-супруг догнал ее на парковке возле площади Куйбышева и достал травматический пистолет.

Вечером этого же дня подсудимый нетрезвым сел за руль Toyota Land Cruiser. Двигаясь по ул. Галактионовской с превышением скорости, он сбил 48-летнего пешехода на нерегулируемом переходе. Мужчина погиб на месте.

Самарца признали виновным по ч. 1 ст. 119 УК РФ ("Угроза убийством"), ч. 2 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство с применением оружия") и п. "а" ч. 4 ст. 264 УК РФ ("Нарушение ПДД в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека"). Суд назначил обвиняемому пять с половиной лет лишения свободы в колонии общего режима, пишет Волга-Ньюс.

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