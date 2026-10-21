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Трое пострадали в ДТП в Ставропольском районе

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Трое пострадали в ДТП в Ставропольском районе

Еще одно ДТП 20 октября произошло в 17:40 в Ставропольском районе. 54-летний мужчина, управляя автомашиной LADA Vesta, двигался по 4 км автодороги «Тольятти-Ягодное-Подстёпки» со стороны села Ягодное в направлении села Подстёпки. В пути следования, при повороте налево, не уступил дорогу и допустил столкновение с движущимся во встречном направлении автомобилем ВАЗ-2110 под управлением 42-летнего мужчины. Водителю LADA Vesta и пассажиру ВАЗ-2110 – 18-летней девушке назначено амбулаторное лечение, водитель ВАЗ-2110 госпитализирован.

Теги: ДТП

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