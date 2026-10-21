«Красное & Белое» пересматривает механизм принятия поставок продукции

Сеть алкомаркетов «Красное & Белое», опасаясь утери товаров на складах из-за возможных атак БПЛА, решила сократить более чем на 60% объемы продукции, принимаемой от дистрибуторов за одну поставку. Ритейлер объясняет это не только стремлением застраховать потенциальные риски, но и желанием ускорить доставку. Поставщики, впрочем, недовольны такими мерами, так как более частые отгрузки увеличивают их логистические издержки.

В «Красном & Белом» подтвердили “Ъ”, что сейчас работают над обновлением системы логистики и хранения продукции. «Мы тестируем разные подходы для сокращения объемов запасов, одновременно находящихся на каждом конкретном складе. Это должно ускорить доставку товаров в магазины»,— отметили в сети. Там пояснили, что новый механизм предусматривает поставки меньшими партиями, но с большей частотой: задача в том, чтобы продукция не оставалась надолго в распределительном центре.

Как утверждают собеседники “Ъ”, изменение логистической политики стало альтернативой дополнительному соглашению, которое ранее ритейлер предлагал заключить поставщикам. По нему, сеть не несет ответственности за товар в случае его уничтожения или повреждения на складах в результате форс-мажорных обстоятельств: атак БПЛА, работы средств ПВО, попадания снарядов.