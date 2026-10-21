В Самарской области готовятся пересчитать речных бобров

Подготовительные работы начали в подведомственном учреждении комитета ГКУ СО «Управление охотничьих и водных биологических ресурсов».

Учет численности бобра — это сложный комплекс полевых работ. От качества подготовки напрямую зависит точность итоговых данных. Специалистам предстоит не только обследовать водоемы, но и правильно оформить первичную документацию: дневники, картосхемы и учетные карточки.

Перед выходом в поле все исполнители пройдут инструктаж. Им расскажут о технике полевых работ и правилах заполнения документов.

Главная цель — получить объективные сведения о численности, плотности и размещении бобровых поселений на конкретной территории. Это позволит понять, насколько плотно зверьки заселили угодья и где именно находятся их «дома», пишет Самара-АиФ.