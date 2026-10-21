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Самарцы оценили доступность работы с высокой зарплатой в среднем на 2,26 балла

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Самарцы оценили доступность работы с высокой зарплатой в среднем на 2,26 балла

Казань обогнала Петербург по средней оценке доступности высокооплачиваемой работы. В опросе технологического лидера в области HR, крупнейшего сервиса России по поиску работы и подбору персонала SuperJob приняли участие представители экономически активного населения 16 городов-миллионников.

Мы предложили участникам опроса оценить доступность высокооплачиваемой работы по своей специальности по пятибалльной шкале, где 1 означала «очень плохо», а 5 — «отлично». В Москве средний балл составил 2,71. Мужчины дали оценку 2,66, женщины — 2,77. Чем старше жители столицы, тем ниже они оценивают доступность высокооплачиваемой работы: респонденты до 25 лет в среднем поставили 3,07 балла, а старше 45 лет — 2,5 балла. Москвичи с высшим образованием оценили доступность в 2,56 балла, со средним профессиональным — в 2,80, что косвенно свидетельствует о дефиците рабочих на рынке труда. Опрошенные с доходом от 150 тысяч рублей настроены скептичнее (средний балл доступности 2,65), чем те, кто получает меньше (2,77—2,78 балла).

В Санкт-Петербурге средний балл — 2,50. Мужчины оценили ситуацию на 2,54 балла из 5, женщины — на 2,46. Как и в Москве, пессимизм растет с возрастом, хотя разрыв меньше: молодежь до 25 лет поставила в среднем 2,70 балла, петербуржцы старше 45 лет — 2,41. Выпускники колледжей и техникумов отмечают более оптимистичную картину (средний балл доступности удачного трудоустройства 2,66), чем закончившие вузы (2,38). Опрошенные с доходом до 100 тысяч рублей оценивают доступность высокооплачиваемой работы ниже (2,51), чем зарабатывающие больше (2,61).

На сегодняшний день представители экономически активного населения из Самары оценивают доступность работы с высокой зарплатой на 2,26 балла. В 2025 году показатель составлял 2,36 балла, за год он снизился на 4%.

Наибольшие средние баллы среди мегаполисов зафиксированы в Москве (2,71), Казани (2,55) и Санкт-Петербурге (2,50). Наименьшие — в Волгограде (2,04), Воронеже (2,13) и Челябинске (2,18).

Если смотреть на 4-летний горизонт, положительная динамика есть в Краснодаре (+10% к средним оценкам), Волгограде (+8%) и Омске (+5%). В Москве и Санкт-Петербурге за четыре года показатель уменьшился на 3 и 2% соответственно; заметнее же всего снизились оценки в Екатеринбурге (−10%), Перми (−9%) и Челябинске (−8%).

Годовая динамика оказалась преимущественно отрицательной: улучшения не показал ни один город. Самые заметные снижения за год — в Красноярске (−14%), Екатеринбурге, Нижнем Новгороде и Воронеже (по −12%). В Москве показатель уменьшился на 7%, в Санкт-Петербурге — на 5%. Динамика ожидаемая на фоне изменения баланса спроса и предложения: вакансий за год стало меньше на 17%, а резюме — на 28% больше при низком показателе безработицы (2,3%).

Место проведения опроса: Москва, Санкт-Петербург, Волгоград, Воронеж, Екатеринбург, Казань, Краснодар, Красноярск, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Пермь, Ростов-на-Дону, Самара, Уфа, Челябинск
Время проведения: 13—19 октября 2026 года
Исследуемая совокупность: экономически активное население мегаполисов России старше 18 лет
Размер выборки: 10000 респондентов — по 1500 респондентов из Москвы и Санкт-Петербурга, по 500 респондентов из других городов-миллионников

Теги: Опрос

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