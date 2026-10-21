Благоустройство на 75% участков после земляных работ восстановлено в Самаре

В Самаре усилен контроль за восстановлением благоустройства после проведения земляных работ и ремонта инженерных сетей. На текущий момент в порядок проведено уже 75% участков, где проводились работы. Перед ресурсоснабжающими организациями поставлена задача завершить восстановление благоустройства на оставшихся объектах по постоянной схеме: уложить асфальтобетонное покрытие, тротуарную плитку на пешеходных зонах, установить бортовой камень, восстановить газоны, высадить деревья и кустарники.



В 2026 году специалисты Самарского филиала ПАО «Т Плюс» обновили около 50 км квартальных и магистральных тепловых сетей. ООО «Самарские коммунальные системы» заменило 11,7 км сетей холодного водоснабжения и 3,1 км сетей водоотведения. В этом году часть работ на инженерных сетях выполнено ресурсоснабжающими компаниями методом горизонтально направленного бурения, позволяющего прокладывать инженерные коммуникации без вскрытия грунта на всей протяженности участка. Обновление коммунальной инфраструктуры проводится в рамках инвестиционных и производственных программ, а также федеральной программы «Модернизация коммунальной инфраструктуры».



«По поручению главы Самары формируем адресный график восстановления благоустройства с установлением контрольных сроков по каждому адресу проведения земляных работ. Ресурсоснабжающие организации обязаны соблюдать требования Правил благоустройства, действующих на территории Самары, и сроки проведения работ согласно разрешительной документации», – отметил заместитель главы города Самары Евгений Владимирский.



Напомним, за нарушение установленных требований предусмотрена административная ответственность. Для юридических лиц штраф составляет от 50 до 100 тысяч рублей, для должностных лиц — от 5 до 10 тысяч рублей. За повторное аналогичное правонарушение — 300 и 30 тысяч рублей соответственно. По данным районных административных комиссий, за 2026 год общая сумма наложенных административных штрафов составила более 13 млн рублей. Сумма взысканных штрафов составила 8 млн 176 тыс. рублей, включая поступления по постановлениям предыдущих периодов.