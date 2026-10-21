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Более 2,6 тысячи жителей Самарской области прошли переобучение по нацпроекту «Кадры»

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Более 2,6 тысячи жителей Самарской области прошли переобучение по нацпроекту «Кадры»

В Кадровом центре «Работа России» Самарской области подвели промежуточные итоги обучения по национальному проекту «Кадры». С начала 2026 года курсы завершили более 2,6 тысячи жителей региона. Программы охватывают самые разные направления, а выбор курсов постоянно расширяется.

Обучение проходит на безвозмездной основе и ориентировано на специальности, в которых нуждаются работодатели. По окончании учебы выпускники получают свидетельство государственного образца, а также возможность трудоустройства благодаря взаимодействию с предприятиями региона. Такой подход позволяет не просто обучить человека, но и помочь ему найти применение новым навыкам.

Среди самых востребованных направлений — нейросети и искусственный интеллект, анализ данных с применением ИИ, медицина и уход, графический дизайн, управление БПЛА, работа на станках с ЧПУ и швейное дело. Такой широкий выбор позволяет каждому найти программу под свои интересы и задачи.

Обучение доступно разным категориям граждан: людям старше 50 лет, женщинам в декретном отпуске и молодым матерям с детьми до семи лет, участникам СВО и членам их семей, гражданам с инвалидностью, предпенсионерам, молодежи до 35 лет, а также тем, кто ищет работу или хочет сменить профессию.

«Мы стремимся к тому, чтобы обучение было удобным и полезным для каждого. Специалисты кадрового центра помогают выбрать направление и программу, а затем сопровождают человека на всем пути. Растущий интерес к переобучению говорит о том, что люди готовы осваивать новые компетенции и менять свою карьеру», — отметил директор Кадрового центра «Работа России» Самарской области Александр Владимирович Митюхин.

Чтобы записаться на бесплатное обучение, обратитесь в Кадровый центр «Работа России» Самарской области или оставьте заявку на портале «Работа в России». Специалисты помогут подобрать программу под ваши цели и ответят на все вопросы.

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