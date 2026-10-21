Минпросвещения утвердило 30-балльную шкалу оценки поведения школьников

Минпросвещения утвердило использование 30-балльной шкалы для оценки поведения школьников со второго по восьмой класс. В зависимости от набранных баллов поведение ученика отнесут к одной из трех категорий — от «образцового» (24–30 баллов) до «недопустимого» (0–9 баллов). Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на письмо министерства с методическими рекомендациями на 2026/2027 учебный год.

Оценка «допустимое поведение» будет применяться при 10–23 баллах и указывать на частичное соответствие ученика нормам просоциального поведения, а «недопустимое» — при 0–9 баллах и фиксировать несоответствие большинству таких показателей. Критериями служат дисциплинированность, соблюдение норм общения со сверстниками и со взрослыми, а также правомерность поведения.

При оценке «недопустимое поведение» школе рекомендовано собрать психолого-педагогический консилиум с участием родителей, а классный руководитель обязан провести с ними беседу в трехдневный срок. Министерство подчеркивает, что оценка поведения не учитывается при текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации и не может стать основанием для отказа в допуске к государственной итоговой аттестации, хотя сведения о поведении разрешено вносить в личное дело ученика как дополнительную характеристику. Классный руководитель фиксирует поведение не реже раза в неделю и выставляет итоговую отметку с учетом комментариев учителей, психологов и динамики поведения за период.

Трехуровневую систему оценки поведения Минпросвещения ввело с нынешнего учебного года. В 2026/2027 году модель проходит апробацию не менее чем в десяти школах каждого из 89 регионов страны, а с 2027/2028 учебного года оценка поведения по этой шкале станет обязательной для всех школ России, пишет Коммерсантъ.