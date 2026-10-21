На «ты» со смартфоном и камерой: в «Самарском долголетии» учат пенсионеров блогингу

В Самарской области продолжает работу региональная программа «Самарское долголетие», запущенная в феврале 2025 года по инициативе Губернатора Вячеслава Федорищева в рамках реализации нацпроекта «Семья». Её участники не только осваивают новые навыки, находят друзей, но и уверенно шагают в ногу со временем, доказывая: активная жизненная позиция и желание развиваться не зависят от возраста. К настоящему времени программа охватила уже более 295 тысяч жителей области, не готовых в пожилом возрасте отказываться от насыщенной эмоциями и событиями жизни.

Одна из таких активных участниц — Зоя Смирницкая. У неё двое детей и четверо внуков, а за плечами — более 30 лет работы закройщиком-универсалом в ателье. Профессиональную сноровку Зоя не теряет и сейчас: кроит и шьёт нательное бельё и другой трикотаж для участников СВО, а также передаёт свой богатый опыт другим в мастерской центра «Самарское долголетие».

Но в её совсем не скучной жизни недавно произошёл ещё один интересный поворот.

«Я захотела обучать онлайн, но с этим форматом еще не была знакома. И когда узнала, что на базе центра будут проводиться уроки блогерства, сразу записалась на них», — делится Зоя Смирницкая.

Необходимые навыки пенсионерка получила благодаря участию в пилотной образовательной программе «Цифровая среда. Диалог поколений» (12+), автором которой является блогер Елена Олейникова. Занятия проходили в «Школе блогеров для пенсионеров», работающей на базе центра «Самарское долголетие». Результат не заставил себя ждать: теперь у Зои есть собственный сайт, она совершенно не стесняется сниматься на камеру и создавать собственные видеопродукты.

«В рамках этой школы у нас очень много участников, которые научились, во-первых, не бояться камеры, активно снимать себя, рассказывать, чем они занимаются. Они перестали бояться гаджетов последнего поколения и чувствуют себя гораздо более раскрепощённо», — отмечает Ирина Веселова, заведующая отделением социальной реабилитации пожилых граждан и инвалидов Комплексного центра социального обслуживания населения Самарского округа.

Программа «Самарское долголетие» предлагает пожилым жителям региона бесплатные занятия по адаптивной физической культуре, творчеству, финансовой и компьютерной грамотности и многим другим направлениям.

Все услуги в рамках программы предоставляются бесплатно. Присоединиться к «Самарскому долголетию» можно обратившись в Комплексный центр социального обслуживания населения по месту жительства.

Фото предоставлено Зоей Смирницкой